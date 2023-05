Guillermo del Toro se suma como actor en la cuarta temporada de ‘Barry’

En la entrevista de Deadlline, Hader habló sobre cómo el cineasta trajo su propio bastón para su personaje, así como la forma en la que bromeaba con el co-creador y actor principal de Barry.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del premio Oscar por su versión animada de Pinocho, tendrá una breve aparición dentro de la última temporada de Barry producida por HBO protagonizada por Bill Hader.

El pasado 16 de abril, el actor y director Bill Hader tuvo una entrevista exclusiva con el medio Deadline para hablar sobre la cuarta temporada de Barry. En aquella conservación se reveló que la serie tendrá diferentes apariciones de celebridades.

“Podemos decir de Guillermo del Toro en el tercer episodio, y es muy divertido”, explicó el actor estadounidense quien aseguró que el director mexicano llevó su propia utilería para la interpretación del personaje.

“Hizo un gran trabajo y hasta trajo su propio bastón, lo cual fue genial. Tenía dos versiones diferentes del personaje, y ambas eran realmente interesantes”. Asimismo, Hader reveló que el mexicano fue acompañado por su esposa Kim Morgan, aunque no reveló si ella también tiene un papel en la serie.

Bill Hader también explicó que mantiene una relación de amistad con Guillermo del Toro y con otro director mexicano.

Surgieron detalles sobre la aparición de Guillermo del Toro en Barry / YouTube: @HBO

“Soy amigo de él, y soy amigo de Alfonso Cuarón, y Alfonso me estaba enviando un mensaje de texto, ‘Guillermo dice que no sabes cómo dirigir’. Me estaban jodiendo mientras filmaba con él. Y yo estoy como, ‘Oh, Dios mío’... Fue muy divertido. Estaba realmente impresionado con él”.

El personaje del mexicano lleva el nombre de Toro y solamente tendrá una breve aparición dentro de la serie.

El capítulo que cuenta con la aparición de Guillermo del Toro saldrá este domingo 23 de abril.