Hermana de Gloria Trevi rompe el silencio tras estreno de la serie y pide que no juzguen

Mildred Treviño, hermana menor de Gloria Trevi y fruto del segundo matrimonio de su padre, rompió el silencio tras el estreno de la serie Ellas soy yo que produjo Carla Estrada y que actualmente se transmite por Televisa.

El tema ha revivido el abuso y maltrato que Gloria Trevi sufrió por parte de su exmánager, quien se aprovechó de muchas otras niñas y adolescentes, que soñaban con ser artistas consagradas.

Como era de esperarse, la serie ha generado muchas reacciones. Por este motivo, Mildred Treviño, media hermana de Gloria Trevi, por parte de su padre, hizo un live en su Instagram, para compartir algunas opiniones.

“Tengo mi Instagram inundado, algunos tirando hate, otros intrigados. La verdad no la estoy viendo, porque la historia ya me la sé, y algunas cosas no las sabíamos, es doloroso, me perturban las injusticias”, comentó la empresaria y maquillista profesional.

Sobre el capítulo, en el que la hermana menor de Gloria Trevi, aparece y viaja a Madrid junto a la cantante para celebrar sus XV años. Mildred respondió.

“Me han preguntado que, si me iban a dejar ir al clan, que cómo me dieron permiso, pero tiempo, no existe tal clan, Gloria y Raquenel eran unas niñas, sino lo pueden entender no lo juzguen, ellas eran unas chavitas cuando iban saliendo de sus casas”, comentó Mildred Treviño

.

Mildred aseguró que se juntaron muchos contextos para que su hermana estuviera sola en Ciudad de México: “Hay personalidades nobles, muy débiles y más si estás tan chiquita y tú no sientes el apoyo de tu familia, porque tus papás se acaban de divorciar”.

La hermana menor de Gloria concluyó:

“Yo solo les quiero pedir empatía o tratar de tener empatía, todas las chicas fueron víctimas, desde las chicas del inicio, hasta las del final.”. Mildred Treviño

La serie biográfica está compuesta de un total de 50 episodios. / VIX

