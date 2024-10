Jorge Aranda: “Sé que no entro en el esereotipo del galán, pero mi trabajo me ha abierto mucho más puertas”

Jorge Aranda cada vez gana terreno en lo profesional. Hace unas semanas regresó de Ecuador donde fue uno de los cuatro actores que llamaron para la nueva temporada del canal de internet “Enchufe TV” el cual ha tenido buena aceptación entre sus millones de seguidores. Pero además de eso, cada vez se abre camino en plataformas y televisión por su histrionismo y profesionalismo, el cual, lo ha posicionado y puesto en la mira de grandes productores.

Jorge Aranda hace comedia en su canal de TikTok

En entrevista, el mismo relata: “Todo llegó de una manera que no me la esperaba, porque lo poco o mucho que había hecho profesionalmente no tenía nada que ver con comedia. Pero de un tiempo para acá, en mi canal de tik tok me había enfocado en hacer comedia con pequeños clips donde realmente me sentía a gusto y eso fue lo que llamó la atención de los productores. Cuando llegué allá y vi el monstruo que era, no me dio miedo, al contrario, traté de ser una esponja para aprender lo más rápido y creo que la respuesta del público ha sido muy buena, y eso se agradece”.

Cortesía

Y es que con tan solo 10 años dedicándose al medio, el que un canal internacional y que las mismas plataformas de streaming lo volteen a ver, es algo que lo enorgullece demasiado: “Yo inicié un poco tarde en este medio de la actuación, siendo honesto nunca imaginé que esto pasaría pero lo vi como una oportunidad y la aproveché. Creo que mi carrera se basa en eso, en agarrar oportunidades para crecer y aprender. Nunca imaginé que grandes productores como Manolo Caro o empresas como Amazon Prime y Netflix voltearan a verme y darme oportunidades que valen oro, entonces siempre agradecido por el espacio y por creer en mi talento”.

Con su sentido del humor tan peculiar, Jorge afirma que estar en el medio tampoco ha sido tan fácil que digamos: “No soy el estereotipo del galán de telenovela ni mucho menos, tengo muy bien puestos los pies en la tierra y se cuales podrían ser mis papeles dentro de ciertos proyectos, pero al final, yo mismo me he sorprendido porque han sido grandes proyectos con grandes personalidades donde he estado y me han dado la oportunidad, y eso con nada en el mundo pudiera pagar, solo trabajar y hacer bien lo que he aprendido”.

Para Jorge, sí existe un antes y después dentro de su carrera actoral: “Cuando me hablan para Narcos, claro que marcó mi vida, claro que entré con el pie derecho con Netflix y no me han soltado y eso me dio oportunidad para demostrar de que estoy hecho. Yo hoy por hoy, sí me puedo dar el lujo, por así decirlo, de decidir en donde y que quiero trabajar, a lo mejor antes agarraba lo que sea por pagar la renta y seguir aprendiendo, pero ahora, sí estamos ya en esa parte, de hacer personajes que me apasionen, que me lleven a otro límite y que me dejen algo. Ahora escojo yo donde estar y con quien, y eso es bien bonito”, concluyó.

¿Quién es Jorge Aranda?

Actor mexicano que ha participado en proyectos de televisión como “Paramédicos”, “Como dice el dicho” y “Esta historia me suena”.

Ha trabajado para las grandes cadenas de streaming como Netflix, Amazon Prime y Star en proyectos como “Narcos”, “El tío”, “Bardo”, “El repatriado”, “Bandidos”, entre muchas otras