La casa de los famosos: Clovis Nienow se va con todo vs. Aleska Génesis, ¡pese a que la quiere conquistar!

Tal parece que el romance que se iba desarrollando entre Clovis Nienow y Aleska Génesis está en su punto más crítico. A pesar de que el mexicano dejó en claro que quería conquistarla, recientemente despotricó en su contra.

Todo sucedió tras saberse que Ariadna Gutiérrez se había convertido en la nueva eliminada del show. Esta situación provocó que Rodrigo Romeh y Clovis tuvieran una plática en la que mencionaron lo injusta que fue la salida de su compañera.

En la conversación, el actor dijo sentirse molesto de que Aleska no se le haya acercado para consolarlo y la tachó de ser una “p3rr4”.

“Ni se ha acercado a decirme ‘hey, animo’. Hu3v0s, p3rr4”. Clovis Nienow

Clovis llamándole "perra" a Aleska. Pero es que es Clovis, pobrecito, el que genera contenido. El que se pone pelucas y hace manualidades. Él sí tiene permitido decirle "perra" a una mujer sólo porque no le corresponde como él quisiera.



ASCO.#TelemundoFraude pic.twitter.com/5U5k0HsV3b — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) April 16, 2024

Mira: LCDLF México ya está en pláticas con estos famosos que podrían entrar ¡a la segunda temporada!

Recordemos que tanto Clovis como Romeh forman parte del cuarto tierra y la expulsión de Gutiérrez significó otra baja para su alianza. Si bien la exmiss Universo fue la primera integrante de dicho cuarto que salió por decisión del público, Lupillo Rivera se “autodesterró” y ‘la Divaza’ abandonó la competencia de forma voluntaria hace poco.

Cabe destacar que los problemas entre Clovis y Aleska ya se venían arrastrando desde el más reciente posicionamiento. En aquel momento, la exnovia de Nicki Jam aseguró que Nienow estaba “jugando el papel de víctima”, ya que la ha acusado de “aprovecharse de su amor” con otros integrantes.

Aleska Génesis foto / Telemundo

Checa: La casa de los famosos 4: esta sería la eliminada de este 15 de abril

Fans del programa piden la expulsión de Clovis Nienow

Aunado a lo dicho en contra de Aleska, los fanáticos del programa recordaron que Clovis Nienow también “habló mal” de Alana Lliteras, tachándola de ser una persona “cizañosa”.

“La cizañas ¿sabes a quién me estoy refiriendo? A Alanita, la cizañas. Yo me he dado cuenta de que es mal educada. Se cree dueña de la cocina”, indicó y hasta aseguró que las preparaciones de la joven suelen ser “repetitivas”.

A raíz de esto, los internautas han pedido que Clovis sea expulsado del show, bajo el argumento de que, en su momento, los conductores del show afirmaron que no permitirían agresiones ni insultos dentro de la casa.

Clovis, si supieras cómo y de qué forma estás enlodando tu imagen. Has caido demasiado bajo. Primero llamas "perra" a Aleska y después le dices "cizañas" a Alana. Y según tú se cree dueña de la cocina siendo que ayer les dio consejos para cocinar aún después de que tu cuarto… pic.twitter.com/VykSnpdhRd — Emmanuel Páez-Pérez (@EmmanuellePaez) April 16, 2024

“Hablando de educación cuando le pone apodos como ‘p3rr4’ y ‘cizañas’ a las mujeres”, “Y según la jefa, no hay maltrato”, “Deberían expulsarlo”, “Ya verá en las próximas nominaciones”, “Esa es la verdadera personalidad de Clovis”, señalaron algunos usuarios.

Sin duda alguna, la tensión dentro de la casa está creciendo cada día más, principalmente debido a que faltan pocas semanas para la gran final, por lo que muchos consideran que la guerra entre Clovis y Aleska está por iniciar.

Te podría interesar: Aleska Génesis revela que su relación más tóxica fue con Nicky Jam: “Nos revisábamos el teléfono”