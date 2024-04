La casa de los famosos: ‘La Bronca’ admite que el show revivió recuerdos dolorosos de su niñez

El pasado lunes 1 de abril, Silvia del Valle, mejor conocida como ‘la Bronca’, se convirtió en la décima eliminada de La casa de los famosos Telemundo, por lo que perdió la oportunidad de ganar el premio final de 200 mil dólares.

Irónicamente, la locutora de radio ya había expresado su deseo de salirse del show y hasta les pidió a sus seguidores que no votarán por ella en las nominaciones, pues extrañaba a su familia, por lo que reaccionó positivamente a su expulsión.

Tras su eliminación, la famosa tuvo una conversación sincera con Jimena Gállego, en la que reveló otra razón por la que ya no quería estar más en la competición.

‘La Bronca’ fue la décima eliminada de La casa de los famosos

‘La Bronca’ admite que estar en la casa le trajo recuerdos negativos

En la plática, la peruana reconoció que no sabía “a lo que se metía” cuando decidió entrar al reality, pues no solo se sentía culpable por mantenerse alejada de su familia, sino que también estaba “harta” de las polémicas entre los habitantes.

“Siento como si me hubiera ganado los 200 mil. Ahorita estoy así como pavorreal. Feliz. Entré sin medir consecuencias. Le huyo al conflicto, me desespera la gente nefasta. Adentro de ‘La casa de los famosos’, te tienes que fletar. Todos están queriendo gritar, sobresalir. Era mucho para mí”. ‘La Bronca’

A pesar de que se siente muy agradecida con el público por haberla apoyado en anteriores nominaciones, señaló que estar en el show también le despertó muchos recuerdos negativos de su infancia.

“Otra de las cosas más difíciles fue ver cómo se peleaban por la comida. Yo he sufrido de no tener qué comer en algunas ocasiones, en mi pasado. Me revivieron esos momentos donde tienes que probar poquita leche, probar poquito porque se acaba. Fue algo muy fuerte”, dijo al borde del llanto.

Internautas acusan de fraude a ‘La casa de los famosos’

Pese a que ‘la Bronca’ reconoció que ya quería salirse del concurso, los fanáticos se mostraron muy molestos ante su eliminación, pues consideran que la expulsada tuvo que ser Cristina Porta, quien también estaba nominada.

En las últimas semanas, varios internautas han expresado su descontento ante ciertas actitudes de la española, por lo que no han dudado en usar las redes sociales para convocar a la gente para que no voten por ella.

Debido a las veces que se ha salvado de ser eliminada, los fans han acusado a la producción de “no respetar la decisión de la audiencia” y cometer “fraude” para que ella se quede, pese a lo que quiere el público.

Ante estas acusaciones, Telemundo usó sus plataformas para expresar que las votaciones se “respetan” y aseguraron que utilizan varias herramientas para revisar que todo se haga con “transparencia”.

