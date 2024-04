La casa de los famosos: Maripily Rivera confronta a Lupillo Rivera y le lanza contundente advertencia

Los dramas no paran dentro de La casa de los famosos de Telemundo. Tras descubrir los planes de Lupillo Rivera para sacarla del cuarto tierra, Maripily Rivera no dudó en confrontarlo y lanzarle una contundente advertencia.

Durante la noche de cine, la jefa sorprendió a todos con una película llamada ‘El arte de la guerra’. En dicho clip, se mostraba a Lupillo confabulando con otros habitantes para “desterrar” a la boricua del cuarto Tierra, utilizando a Geraldine Bazan.

Tras mostrar el cortometraje, Nacho Lozano, conductor del programa, se conectó a la casa para saber la opinión de Maripily ante esta situación.

“Vi la cara del hipócrita, del enemigo al lado mío, pero yo no me quito porque él es hipócrita, yo soy más hipócrita que él. Él es traidor, yo soy más traicionera. Esta guerra entre él y yo hasta la final” Maripily Rivera

Y añadió que no se libraría de ella tan fácilmente, pues la vería llegar hasta “la gran final” del reality: “Hasta la final me vas a ver la cara. De aquí no me sacas tú, me saca el público”.

En respuesta, el cantante solo se limitó a sonreír y señalarle que él y su equipo lograron sacar a 10 integrantes, por lo que dejó entrever que no descansará hasta que sea eliminada.

“Eso es lo que yo soy, soy una persona que vino a trabajar, que vino a sacar a todos lo que pudiéramos y sin miedo. Llevamos diez sacados, hemos sacado a diez. Sin miedo”, indicó Lupillo.

Lupillo Rivera y Maripily Rivera / X: @momentoslcdf

Maripily asegura que Puerto Rico “sacará” a Lupillo

Al ver la reacción de Lupillo, la modelo empezó a reír y dijo que el cantante se “creía Dios” cuando realmente “no lo es”. De igual forma, sostuvo que no se salvará de otra nominación, pues se echo de “enemigo” a Puerto Rico por “maltratar a una boricua”.

“¡Esta semana Puerto Rico lo va a poner en su sitio! Puerto Rico no te ama porque has maltratado a una boricua. Él aburre con tanta serenata, con eso quiere callar a todo el mundo”, expresó con suma molestia.

Ante este reclamo, el hermano de la fallecida Jenni Rivera se limitó a decir que Puerto Rico lo ama y hasta les dedicó una canción.

En tanto, el resto de los habitantes presenciaron el conflicto con evidente incomodidad. Incluso, ‘la Divaza’ manifestó que se sentía “el terror” en el cine.

¿Cómo inició la enemistad entre Maripily y Lupillo?

Cuando inició el reality, Maripily Rivera y Lupillo Rivera se hicieron buenos amigos. Incluso, la modelo mostró cierto interés romántico por el cantante, llegando al punto de “planificar” quedarse a solas con él.

La situación comenzó a cambiar cuando Lupillo criticó a Maripily por ser una persona “soberbia” que se dedicaba a “atacar” hasta a los de su propio cuarto. Por otro lado, la modelo afirmó que el artista “manipulaba” a los demás para perjudicarla.

Esto provocó que la boricua decidiera jugar de manera “independiente”. Sin embargo, no ha querido irse del cuarto Tierra, lo que ha molestado a Lupillo y al resto de los que están en esa habitación.

Lupillo Rivera y Maripily Rivera se pelean en LCDLF / Facebook: Lupillo Rivera/Maripily Rivera