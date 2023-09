La isla 2023: ¿Quién es el cuarto eliminado del reality de TV Azteca?

La competencia cada vez se pone más tensa y este viernes 22 de septiembre conocimos al cuarto eliminado del programa La isla desafío Turquía.

Los Intensos (naranja) por primera vez lograron ganar el juego por la salvación, situación que les garantiza estar juntos una semana más.

Por lo que los Desconocidos (morado) y los Rebeldes (verde) tuvieron que enviar alguno de sus integrantes para defender su lugar en el reality show de TV Azteca.

Gala Montes se une a La isla / Instagram

En esta ocasión quienes estuvieron en el reto de eliminación del equipo morado fueron Federico Del Real y Gamaliel Sánchez. Mientras que del equipo verde mandó a la actriz Gala Montes.

Los tres sentenciados tuvieron que mantener el equilibrio en una pequeña tabla, mientras que en sus brazos tenía que cargar más de ocho kilos.

Pero a pesar que el equipo morado se había salvado por tres semanas en esta ocasión no corrieron con suerte, pues Gamaliel Sánchez fue cuarto desterrado.

El equipo morado pierde un integrante / Instagram

Tras saber que Gamaliel no continuará en la competencia corrieron abrazarlo por lo que él no pudo evitar llorar al saber que ya no estaría una semana más.

Por otra parte, Alejandro Lukini anunció que la próxima semana habrá fusión, por lo que un equipo dejará de existir en la competencia.