LCDLF4: Así reaccionó Emilio Osorio ante las críticas de Manelyk en contra de Leslie Gallardo

Hace algunos días, Manelyk González hizo una transmisión en vivo para redes sociales, en la que habló acerca de la nueva temporada de La casa de los famosos deTelemundo. En dicho video, la joven no dudó en despotricar en contra de Leslie Gallardo, una de las integrantes del reality.

A palabras de la actual panelista del concurso, la participación de la influencer es “patética, inventadísima y súper actuada”. Incluso, “lamentó” que los demás concursantes creyeran que es una “contrincante fuerte”, cuando “su único mérito” es ser la novia de Emilio Osorio, a quien considera sin relevancia en el mundo artístico.

“Se la pasa llorando. (Dice) ‘tú me enseñaste a mi niña interna’ ¿De qué v3rg.. hablas, cabro…? Llevas dos meses con el wey ¿Ustedes creen que es un buen contenido lo que está dando?”, dijo.

Tras estas polémicas declaraciones, Mane se encontró con Emilio en la más reciente gala del show, donde sostuvo su opinión sobre Leslie, sin importar que el hijo de Niurka Marcos estuviera presente.

“Obvio lo sostengo. Yo nunca me arrepiento de lo que digo. Si lo digo es por algo. En realidad, lo pienso. Si algo yo no soporto es la falta de carácter. No puede ser que, a las dos semanas, estés llorando y ya te quieras ir”, expresó.

Incluso, acusó a Leslie de “agarrarse de bajada” a Thalí García y recalcó que solo se la pasaba “llorando” por su pareja: “Hacer contenido por un novio que está afuera, no, has contenido de adentro”, expresó.

Emilio Osorio reacciona

Luego de escuchar a Mane, el exintegrante de La casa de los famosos México afirmó que era “un caballero” y nunca diría nada que pudiera ofender a una mujer.

Asimismo, aseguró que González y Leslie están “creando contenido” desde donde están, por lo que no se toma personal los comentarios que la exparticipante de “Las estrellas bailan en Hoy” pueda decir en contra de su pareja.

“No me lo tomo personal. Mane es una persona que, durante su carrera, se ha dedicado a generar contenido. Entonces, sabe hacer contenido, sabe hacer polémica. Yo siendo el hijo de la reina del escándalo, no me lo puedo tomar personal”, expresó.

Dentro de unas horas, se sabrá si Leslie Gallardo será la segunda expulsada de La casa de los famosos 4, de Telemundo. Sin embargo, varios fans se han mostrado sumamente molestos ante sus “actitudes infantiles”, lo que ha afectado su popularidad dentro del reality.

