LCDLF4: ‘La Melaza’ está “decepcionado” de Maripily Rivera: “No se ni porqué sigue en la competencia”

El pasado 13 de mayo, José Reyes, mejor conocido como ‘la Melaza’, se convirtió en el último expulsado de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, quedando a tan solo un paso de convertirse en finalista y luchar por el premio final de 200 mil dólares.

La participación del dominicano fue una de las más debatidas entre los fanáticos del programa. Si bien algunos aplaudían su forma de evadir la polémica, otros lo tacharon de ser un “mueble más” por dicha actitud.

Tras su salida, el cantante tuvo una sincera conversación con Jimena Gállego, conductora del show, en la que no solo contó su sentir dentro la casa, sino que también reveló estar decepcionado de Maripily Rivera.

La Melaza eliminado de La casa de los famosos / X: @telemundorealities

Te podría interesar: La casa de los famosos: Este participante es eliminado y se revelan a los finalistas de la cuarta temporada

‘La Melaza’ no entiende por qué Maripily Rivera sigue en la competencia

José Reyes ‘la Melaza’ reveló sentirse sorprendido de haber durado tanto en el reality. Sin embargo, aseguró estar muy satisfecho con la “experiencia”, pues pudo convivir con muchas celebridades que hoy considera sus amigos.

Si bien dijo no tener problemas con nadie, confesó que Maripily Rivera lo “decepcionó” por la actitud tan polémica que tuvo con ciertos participantes y se cuestiona el motivo por el que se convirtió en finalista, a pesar de las controversias que protagonizó.

“Yo simplemente traté de ser yo dentro de la casa. Maripily me decepcionó. Yo pensaba que no era de la forma que es. En realidad, no sé ni por qué todavía esté en la competencia, con todo lo que ha hecho”.

Entrevista de Melaza después de su eliminación#LCDLF4 pic.twitter.com/MBk1GUTGH1 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) May 14, 2024

‘La Melaza’ siente que Alana Lliteras le “falló”

Otra habitante que también lo “decepcionó” fue Alana Lliteras, quien decidió distanciarse de él y comenzar a convivir más con el cuarto fuego, aparentemente, a raíz de que no la invitó a comer junto a Aleska y Lupillo.

“Con las actitudes (de Alana), decepcionado, obvio. Yo sé que, en los últimos días, ella estaba inclinada más al cuarto fuego. Tendrá sus razones, (pero) no era lo correcto. Siento que, sí cambió de cuarto sin hablarlo, es una traición. Nosotros fuimos leales a ella”, expresó.

Pese a esta situación, admitió que, durante el posicionamiento, rompió en llanto al ver el confrontamiento entre Lupillo y Alana: “Fue difícil para mí. No quería llorar, pero todo salió orgánico por el aprecio que le tengo a Alana”, dijo.

Facebook: Alana Lliteras V

Checa: Aleska asegura que Geraldine Bazán le tiene celos y opina que no se viste apropiada para su edad

¿‘La Melaza’ cree que Aleska es doble cara?

Para finalizar, el cantante aseguró que Aleska no es una persona “hipócrita”, como muchos habitantes han dicho. A su perspectiva, la exnovia de Nicki Jam es alguien de “sentimientos bonitos” que se “deja llevar” por sus emociones.

“Es una persona de sentimientos bonitos y ella se deja llevar por los sentimientos. Por eso, vive peleando con Maripily. Maripily le dice dos cosas bonitas y ella se derrite como queso. (Yo le aconsejo) que no se deje llevar por lo que están diciendo. Yo la quiero muchísimo”, concluyó.

Mira: ‘La Divaza’ enfrenta secuelas tras participar en LCDLF: “Se me ha dificultado volver a la vida cotidiana”