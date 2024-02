LCDLF4: Lupillo Rivera revela cómo fue que Thalí García se “escapó” de la casa: “Me agarró descuidado”

El pasado 14 de febrero, Thalí García abandonó la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo. De acuerdo con la actriz, su renuncia se debió a los gritos negativos que había recibido de la gente y los sentimientos que estaba desarrollando por Lupillo Rivera.

Recordemos que, previo a su salida, García confesó su atracción por el cantante de regional mexicano. Por ello, estaba contemplando en salirse de la competencia y hasta le pidió a varios de los habitantes que la nominaran.

A palabras de García, no deseaba lastimar a su familia, principalmente a sus hijos, pues el cantante reconoció tener sentimientos hacia ella.

“Es una decisión que ya tomé. No pienso hablar más del tema, solo se los transmito. Quiero que me nominen, quiero salir. Tal vez igual y me iban a nominar. Mi equipo no me va a nominar. Sí necesito el apoyo del resto”, indicó en aquel momento.

La negativa de sus compañeros provocó que la celebridad decidiera salirse por su cuenta. Según Nacho Lozano, conductor del programa, Thalí se salió sin autorización de la casa y por ello fue descalificada automáticamente.

“Estamos comenzando esta noche distinta, hace minutos ocurrió algo absolutamente excepcional en la historia de La casa de los famosos. Hace minutos la participante Thalí García abandonó la casa, ella salió sin autorización”, dijo el presentador.

🚨THALÍ GARCIA es DESCALIFICADA de #LaCasaDeLosFamosos 🚨 En minutos, nos contará sus razones...¿Por qué crees que se ESCAPÓ? 😱 #LCDLF4 pic.twitter.com/c7EgY34PoX — Telemundo Realities (@TLMDRealities) February 15, 2024

Así fue como Thalí García se escapó de la casa

Luego de la escandalosa salida de la actriz, Lupillo Rivera narró cómo fue que su amiga se salió del programa. En una plática sincera con Maripily Rivera, el astro de la música contó que estaba doblando su ropa cuando notó que García le dio una fuerte patada a la puerta de salida.

Pese a sus intentos por detenerla, no pudo evitar que se “escapara” y lo último que vio fue a su compañera yéndose detrás de otra puerta.

“A mí me agarró descuidado. Yo estaba acomodando la ropa, yo pensé que iba al baño y le pegó la patada a la puerta y ya cuando miré ‘hey, Thalí, no’. Y se fue. Ya salí un poco yo, nomás salí, me asomé y era una puerta negra donde se iba cerrando la puerta negra, que la abrió y se cerró automáticamente” Lupillo Rivera

Lupillo está dolido se que desde afuera Thalí te estará apoyando pelón!



🎶👸🏼🩷#LCDLF4 pic.twitter.com/qPurmtxYUt — Sonia B (@soniab106) February 15, 2024

Durante la conversación, Lupillo reconoció que estaba triste por la ausencia de la joven. Sin embargo, dijo entender la razón por la que tomó esa drástica decisión.

“Yo le dije que arreglara sus cosas, pero ella ya estaba muy lastimada, de todos lados. No queda más que aguantarse uno”, expresó.

Cabe resaltar que, desde el inicio de la competencia, Thalí García estuvo metida en conflictos con diversos habitantes. Una de sus polémicas más fuertes fue cuando le dijo a Cristina Porta, quien es española, que mejor se regresara a su país. Si bien se disculpó poco después, la tensión entre ellas no disminuyó.

