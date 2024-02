Thalí García envía emotivo mensaje a Lupillo Rivera tras abandonar LCDLF 4

La amistad de Lupillo Rivera y Thalí García dio mucho de qué hablar dentro y fuera de ‘La casa de los famosos’, ya que muchos aseguran que había algo más que una amistad entre ellos.

Hace unas horas, el cantante reconoció que sentía cierta atracción por Thalí. Sin embargo, estos comentarios llegaron a oídos de la actriz gracias a la gente y a los mismos habitantes de ‘La casa de los famosos’.

Tras su salida, Thalí ofreció sus primeras declaraciones y aseguró que jamás hubo más entre ella y Lupillo. Sin embargo, prefirió salir del reality por su familia, ya que para ella es lo más importante.

Sin duda, el anuncio de que Thalí García había abandonado el reality show de Telemundo causó gran sorpresa en todos los habitantes, pero el más afectado fue Lupillo Rivera, quien llegó hasta las lágrimas al saber que su gran amiga ya no estaría a su lado.

El cantante en un principio se mostró serio ante la situación. Sin embargo, minutos después de la noticia se dirigió al cuarto tierra para lamentar la ausencia de Thalí, ya que ninguno de los dos pudo despedirse.

Tras su salida, Thalí le envió un mensaje al hermano de Jenni Rivera y espera que al salir Lupillo del reality sus caminos se vuelvan a encontrar.

Entre lágrimas, Thalí le agradeció a Lupillo Rivera todos los momentos que vivieron dentro de la casa y todas las enseñanzas que le dejó.

Thalí García

“Hay cosas en la vida que no tienen precio y yo solo tengo una palabra para él, para mí ha sido un honor, Lupillo, compartir estas semanas contigo, que me abrieras tu corazón, que me escucharas, que me vieras, que me enseñaras a jugar billar”.