Lucía Méndez opina de Angelique Boyer como Diana Salazar, el personaje que ella hizo en el pasado

A 35 años de haberse transmitido la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar, Lucía Méndez reacciona a que Angelique Boyer haga el personaje que ella realizó en su momento y le advierte lo que ella sufrió al interpretarlo.

Fue en 1988 cuando Lucía Méndez protagonizó la telenovela de suspenso El extraño retorno de Diana Salazar y 35 años después, Televisa está produciendo el remake que será protagonizado por Angelique Boyer.

En su momento este proyecto fue muy exitoso y pretenden repetir la fórmula con esta nueva versión en donde ya existe más tecnología para los efectos especiales que se requieren.

Recientemente Lucía Méndez fue cuestionada acerca del personaje que interpretará Angelique, mismo que ella hizo años atrás y dijo que no ha tenido ningún acercamiento con la actriz ahora que comenzaron las grabaciones hace dos semanas.

Así se veía Lucía Méndez en El extraño retorno de Diana Salazar / Instagram

“No, la verdad que no he hablado con ella, no he tenido una conversación con Angelique, pero me da muchísimo gusto”, indicó.

Lucía también advirtió a Angelique de los desafíos y repercusiones que le trajo el éxito de la telenovela debido a que tiene un tinte sobrenatural: “Esos ojos amarillos me trajeron muchas consecuencias, cosas que yo no entendía, como rumores, chismes de los narcosatánicos”, comentó.

Lucía advirtió a Angelique de las consecuencias que le trajo protagonizar la telenovela / Instagram: @angeliqueboyer / Twitter: @MeConteJa

Y dijo también que ahí deberá mostrar su talento: “Creo que va a tener que ver mucho la esencia de esa actriz porque realmente Diana Salazar es como un papel muy emocional, sentimental, pasional, tiene poderes”.

Finalmente, Lucía habló de lo especial que ha sido la telenovela en la historia de las telenovelas: “Marcó algo diferente en las telenovelas a nivel mundial, puedo decirlo, porque no hay una novela como El extraño retorno de Diana Salazar”, concluyó.