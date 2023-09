Pablo, ganador de Survivor México, cuenta qué hará con el premio y responde a polémicas

Ahora que está afuera y con sus 2 millones de pesos, Pablo responde a todo lo que pasó dentro del programa con sus compañeros.

Hablamos en exclusiva con el ganador de Survivor México, Pablo Martí, quien luchó por su estadía dentro del reality show contra Sergio Torres (tercer lugar) y Aranza Carreiro (segundo lugar), para finalmente coronarse como el triunfador absoluto del reality y llevarse a casa 2 millones de pesos.

Pablo Martí nos externó su felicidad y agradecimiento con el público por haberlo convertido en el ganador: “Me siento muy feliz y agradecido. Se me hizo muy bonito... Me siento emocionado de que haya triunfado la justicia y el amor. Siento bonito que el público fuera el encargado de dar el premio”.

Además, el bicampeón nos platicó de lo que hizo con el premio anterior y de lo que hará con el actual premio de dos millones de pesos: “Gracias a Dios los premios ahí están, siguen siendo para lo mismo que he comentado, o sea, para mi familia. Para seguir creando y generando un hogar, un terreno y tener nuestra parte de tierra para que sea fértil. De momento hemos estado trabajando desde que salí de Survivor, desde la primera temporada y ahorita estaremos igual, porque estamos iniciando un nuevo restaurante y el plan es no gastarlo en cosas materiales, sino en algo de vida que siga floreciendo, seguimos con las inversiones”.

De igual forma, Pablo le respondió a Gary Centeno, luego de que dijo que una de sus jugadas, dentro del programa, había sido para quedar bien con el público: “¿Qué te puedo decir yo? No lo veo desde ese punto de vista. Creo que Gary está reflejando sus palabras y sus pensamientos, pero… eso de querer convencer a alguien o al público, no se lo cree nadie… lo que dijo Gary fue para defenderse y desprestigiar a otros… no le guardo rencor, me hace mucha gracia lo que dijo… se me hace un comentario de ardido”.

Por otro lado, Martí aprovechó para aclarar los comentarios que hizo sobre la supuesta brujería que hacía Nahomi Mejía y de los supuestos comentarios transfóbicos en su contra: “Se me hace extraño… no entiendo. Me gustaría saber los motivos de que ella diga eso. Es decir, ejemplos tangibles, a lo mejor tendría más fundamentos para analizarlo… y con respecto a las brujerías, yo le dije a Nahomi que me habían comentado que tuviera cuidado con ella porque hacía brujerías, pero todo era broma y lo tomé como carrilla. Nahomi sabe que la aprecio mucho”.

La discusión de Nahomi y Pablo en Survivor México 4 fue viral / Twitter: @mexico_survivor

Finalmente, el ganador de Survivor México opinó sobre la estrategia que usaron sus excompañeras Nahomi Mejía, Aranza Carreiro y Ximena Duggan para ganar el juego: “Es una estrategia válida, pero creo que perdieron la posibilidad de que hubiera ganado una mujer, hablando de las estadísticas… Creo que lo importante de estar en la parte final, es que cada quien se preocupe de su juego. Entonces Nahomi, Aranza y Duggan estaban confiadas de que iban a ganar y lo decretaron mucho. Yo difiero en esos decretos, eso se puede mal entender como un poco de arrogancia de su parte”, concluyó.