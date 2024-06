‘Priscilla, reina del desierto’, el musical drag, ¡aquí todos los detalles!

El actor Jesús Zavala, es el productor creativo asociado y protagonista del musical ‘Priscilla, reina del desierto’, junto con Alejandra Bogue, Roshell Terranova, José Peralta y en su debut, Cesia Saenz, ganadora de la decimotercera generación de La academia. Este musical estará, a partir del 19 de julio, en el Teatro México de Centro Teatral Manolo Fábregas de la CDMX.

Platicamos con Jesús y nos dijo: “Estoy muy emocionado de mostrar un pequeño adelanto de lo que se está construyendo. Es un momento tenso porque ves por primera vez la reacción de la gente a las escenas de lo que van a ver en el escenario”.

“Es un nivel de producción increíble. Este escenario se va a transformar. Estará repleto de giratorios, elementos, luces y colores. Somos más de 40 actores en escena. Es una obra la vamos a traer a nuestro humor. Se van a actualizar algunas canciones para darle ese toquecito mexicano”.

“La gente va a venir a escuchar una rocola atemporal con estas canciones de los setentas, ochentas y más. Aparte de un gran elenco: Alejandra Bogue y Roshell, que alternaran el personaje de ‘Bernadette’, José Peralta es ‘Adán’. Cesia es ‘Diva’ y yo a ‘Tick’ que se encaminan a el desierto, mostrando el lado sensible y al mismo tiempo conociéndose con estas canciones. Justo por eso me quise involucrar en todas las formas”.

“Mi personaje es ‘Tick’, su lado Drag es, ‘Mitzy’ y es una persona que estuvo mucho tiempo fuera de la ciudad, tiene una familia: una ex esposa y un hijo. Es como el mediador entre ‘Adán’, la nueva generación, y una estrella consolidada que es ‘Bernadette’. Todo el tiempo están en pique y pasan diferentes cosas que ya verán en la obra”.

“Nos estamos preparando con todo porque cuando entras y tocas el mundo Drag lo tienes que hacer con mucho respeto y cuidado, porque es un arte único y se tiene que hacer con una gran preparación. Estoy muy contento haciéndolo desde un lugar muy honesto, noble y con mucho cariño”.

¿De qué se trata Priscilla, reina del desierto y dónde verla?

La puesta en escena esta basada en la exitosa y galardonada película australiana The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, que promete cautivar al público mexicano. Las icónicas drag queens “Tick”, “Adán” y “Bernadette” harán una reflexión a través de este viaje de autodescubrimiento.

La obra se presentará a partir del 19 de julio en el Centro teatral Manolo Fábregas, en Velázquez de León 31, Col. San Rafael CP 06470, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Los boletos ya están a la venta a través de goliiive.com y van desde los $640 hasta los $1720 de viernes a domingo.

