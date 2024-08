She no more, la banda mexicana que pone el rock al servicio de la lucha

She no more, la banda mexicana de metal, acaba de lanzar un nuevo tema que te dejará sin aliento: “Podré escapar”.

Esta rola no es cualquier canción. ¡Es un golpe en la mesa contra la trata infantil! Con riffs poderosos y una letra que te dejará helado, She no more nos muestra la cruda realidad de lo que viven muchos niños y niñas en el mundo.

Pero no te preocupes, que esta canción no es solo un lamento. "¡Podré escapar!” es un grito de esperanza, una llamada a la acción. A través de su música, She no nore nos invita a abrir los ojos y a luchar contra esta injusticia.

El sencillo, junto con el video, que se estrena el 16 de agosto en el Foro La Paz, te dejará con la piel de gallina. Imágenes fuertes y una historia conmovedora te harán sentir parte de esta lucha.

Forma parte del nuevo álbum de She no more, “Voice for the voiceless”, un proyecto que se ha gestado como una respuesta artística a las múltiples injusticias que marcan el mundo contemporáneo. El concierto de presentación, que tendrá lugar en el Foro La Paz, no será solo un evento musical, sino un espacio de reflexión y resistencia, donde la música se convierte en un acto de solidaridad con los más vulnerable

Así que ya sabes, si buscas música que te haga pensar y sentir, ¡"Podré escapar” es tu canción! ¡Apoya a She no more y únete a la lucha contra la trata infantil!

