Juan Soler será padre de Susana González en telenovela y en redes se atacan

Recientemente se revelaron los primeros adelantos de la telenovela ‘Tu vida es mi vida’ de Angelli Nesma con con las actuaciones protagónicas de Susana González y Valentino Lanús. Además, el melodrama cuenta en su elenco con actores de gran trayectoria como Juan Soler.

Aunque en un principio se creía que Juan Soler podría ser el tercero en discordia entre los personajes de Susana y Valentino, resulta ser que será el papá de la actriz en la telenovela.

Esto de inmediato generó controversia en redes sociales, debido a que Juan Soler tiene 57 años y Susana González tiene 50 años, por lo que muchos consideraron una mala elección de casting poner a Soler como padre de la protagonista.

Televisa

Quizá te interesa: Piqué y Shakira anuncian su reconciliación; aseguran que “la familia siempre será lo más importante”

“Yo amo a Susana y este comentario es muy aparte de de ella... ya no tienen actores mayores buenos? O ya no quieren trabajar? O ya no les quieren dar trabajo?”, “A Juan Soler lo hubieran puesto de protagonista mejor con Susana”, “Está terrible si se ven de la misma edad”, “Se pasan de lanza, cómo Juan Soler va a ser el padre de Susana, su hermano mayor todavía, pero su padre no”, escribieron algunos internautas.

En redes critican que Juan Soler de vida al papá de Susana González. / Facebook

Juan Soler reacciona a ser padre de Susana González en telenovela

El galán de exitosas telenovelas mexicanas como Locura de amor y Cuando me enamoro no tiene problema con este personaje y está cómodo con su edad e interpretar a personajes mayores. En octubre reveló en una entrevista a Ernesto Huitrón, lo siguiente:

“Los personajes van de la mano del actor y el actor si tiene 50 años haces personajes de 50, si tienes 57 años haces personajes de 57 años o más, ahora mi personaje tiene 59, 60 años, entonces pues muy bien”, expresó al respecto Soler. “Soy un tipo de 57 años, puedo tener una hija grande, como la tengo que se llama Valentina, que tiene 32 años, tengo una nieta hermosísima que se llama Alfonsina y tiene 2 años y medio”, dijo Soler.

Quizá te interesa:Brandon Peniche y Camila Valero protagonizan Juana la virgen en Televisa

Captura de pantalla

¿De qué trata y cuándo se estrena ‘Tu vida es mi vida’?

La historia de Carlos Espinoza, Alexis Mardones y Guillermo García se centra en Paula, quien enfrentra una grave enfermedad que amenaza su vida. Este desafío crucial redefine su perspectiva, llevándola a renunciar a su rol como empresaria para priorizar momentos valiosos con sus tres hijos.

El peligro inminente que enfrenta Paula desencadena una reflexión profunda sobre su existencia, impulsándola a reevaluar sus prioridades y disfrutar al máximo el tiempo con su familia.

La nueva telenovela de Televisa arrancará el próximo 15 de enero a las 6:30 de la tarde. También contará con las actuaciones de Sofía Rivera Torres y Lisardo, entre otros.

Te podría interesar: Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal pasaron Navidad juntos luego de la infidelidad de sus exparejas