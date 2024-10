The Killers abarrotaron el Estadio GNP con sus grandes éxitos

La banda de indie rock estadounidense The Killers se presentó hace unos días en el Estadio GNP Seguros. En punto de las 9 de la noche los éxitos comenzaron con ´Real my mind´, ´Somebody told me´ y ´Spaceman´ que todo el público coreó.

Su vocalista Brandon Flowers saludó al público mexicano:

“¿Cómo está México? Estoy muy agradecido de estar aquí. ¿Cómo se la están pasando? ¿Hay algo en lo que pueda servirles? Si es así, háganmelo saber. Somos The Killers y estamos para servirles. Pasemos un buen rato esta noche”.

Playlist del concierto “The Killers” en el Estadio GNP Seguros

Y siguieron hits como ´Smile like you mean it´, ´Shot at the night´, y ´A dustland fairytale´ con la cual todos los asistentes encendieron las luces de sus celulares para iluminar todo el escenario”.

Ya venía la segunda parte de la noche y Brandon advirtió a todos sus fanáticos: “No venimos a tranqulizarlos. Cenimos a electrizarlos´ y definitivamente lo logró con ´Your side of town´, ´Boy´ y el cover de Erasure, ´A little respect´.

Tras casi dos horas de show, llegó el momento del fin con el clásico ´Human´, con los que The Killers fueron ovacionados y provocaron varias lágrimas entre muchas personas del público, para cerrar con ´Mr. Brightside´ y el agradecimiento de Brandon por una noche maravillosa en este encuentro con su público mexicano.

