Fan de Karol G casi pierde la vista en su concierto por culpa de los fuegos artificiales.

Una fan de Karol G, identificada como Mayra Liset Salvatierra Babilón, estuvo en riesgo de perder la visión de un ojo cuando parte de los fuegos artificiales utilizados en el show de ‘la Bichota’ le cayeron en el ojo el pasado 12 de abril durante el concierto de la colombiana en Lima, Perú.

La joven compartió en TikTok su experiencia. Contó que todo iba bien mientras disfrutaba del espectáculo de Karol G, hasta que se soltó la pirotecnia y sintió un cuerpo extraño impactarse en el ojo derecho. La situación se agravó debido a la falta de atención médica adecuada en el lugar, lo que generó indignación entre los asistentes y en las redes sociales.

Fan relata cómo le cayó restos de un objeto extraño en el ojo durante show de Karol G

Mayra revela que no recibió la atención adecuada. Afirma que solicitó ayuda al personal de primeros auxilios del concierto; sin embargo, estos no supieron ayudarla y solo le pidieron que se fuera a lavar el ojo. “Me dijeron que no podían hacer nada, que fuera rápidamente al baño y me enjuagara en el lavadero, pero no vi ningún lavadero”, comentó.

Fan de Karol G advierte peligros de la pirotecnia en conciertos

Agrega que también pidió ayuda a un miembro de una ambulancia dentro del concierto, pero este tampoco pudo auxiliarla y le indicó que fuera a un hospital.

Por si fuera poco, Mayra Liset revela que en el área de emergencias del hospital donde fue atendida en la madrugada, experimentó un trato negligente, donde una médica no mostró mucho interés en revisarla hasta que ella insistió, encontrando finalmente que tenía una lesión y le extrajeron un “pedazo negro”, que se había albergado dentro del párpado.

¿Fan de Karol G perdió la vista?

Afortunadamente, no perdió la visión y ahora se encuentra en recuperación. La joven advirtió en TikTok a los internautas que tengan cuidado con los fuegos artificiales en conciertos y eventos públicos. Explicó que la razón para hacer su video no fue para criticar a Karol G, sino para evitar que otra persona pase por algo similar, por lo que no tiene interés en proceder legalmente.

“Te pueden pasar estas cosas en el estadio y nadie te ayuda, menos mal que no fue algo más grave”, expresó la joven peruana, quien días más tarde reveló que su ojo está mejor.

