A sus 59 años, Brooke Shields protagonista de ‘La laguna azul’ presume cuerpazo en bikini en Instagram

A sus 59 años, Brooke Shields sigue robando suspiros como en los años dorados de Hollywood. La inolvidable protagonista de ‘La laguna azul’ compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en bikini que dejaron a sus seguidores sin aliento.

Brooke Shields presume silueta en bikini

En las imágenes, tomadas en una playa paradisíaca en las Bahamas, la actriz luce un bikini blanco con contornos negros. Está sentada sobre la arena con el mar de fondo… y en una de las imágenes, también está acompañada por su adorable perrito.

Sin embargo, más allá del paisaje, lo que realmente llamó la atención fue el abdomen plano y tonificado de Shields, así como unos brazos fuertes que evidencian que Brooke se conserva en forma.

Las redes no tardaron en reaccionar, al celebrar no solo su figura, sino su seguridad para mostrarse al natural en selfies sin poses, ni edición, ni retoque.

Brooke Shields: De símbolo sexual a ícono de empoderamiento femenino

Shields fue una de las figuras más controvertidas y aclamadas de su generación. Se convirtió en sex symbol tras protagonizar ‘La pequeña’ (‘Pretty baby’, 1978). En la cinta, Brooke interpretó a una joven que presta servicios en la calle. Aunque la cinta generó polémica, también la catapultó a la fama internacional.

Poco después, posó para la revista Playboy, lo que consolidó su imagen como ícono de finales de los 70.

Su adolescencia fue cualquier cosa menos convencional. Fue llamada “la novia de Estados Unidos” y vivió bajo el escrutinio de los medios desde muy joven.

Brooke Shields presume cuerpazo en bikini. / Instagram: @brokeshiedls

En una reciente entrevista con la revista Variety, la actriz habló abiertamente sobre esa etapa de su vida. Reflexionó sobre la sexualización de la que fue objeto en su juventud temprana. Shields reconoció lo mucho que le afectó en su adolescencia ser vista de esta manera.

En 2024, Brooke Shields regresó a la actuación con ‘La madre de la novia’ (‘Mother of the bride’, 2024), que protagoniza. Y no solo eso: el pasado verano lanzó Commence, su propia línea de productos capilares pensados especialmente para mujeres mayores de 40 años, un paso más en su compromiso con la inclusión y la diversidad en la belleza.

Broke Shields lanza libro contra las críticas por envejecer

Firme defensora de las mujeres maduras en la industria del cine y la moda, Shields nunca ha tenido reparo en hablar sobre la presión que enfrentan las mujeres al envejecer. Su postura quedó más que clara con la publicación, el 14 de enero de 2025, de su quinto libro: ‘Brooke Shields is not allowed to get old: Thoughts on ageing as a woman’ (A Brooke Shields no se le permite envejecer: Reflexiones sobre el envejecimiento como mujer).

El libro de Brooke Shields sobre el envejecimiento lo escribió junto a la periodista Rachel Bertsche. La actriz mezcla mezcla de anécdotas personales y reflexiones sobre el envejecimiento. Shields revela que fue sometida a un rejuvenecimiento vaginal sin consentimiento y propone que se debe hablar más sobre la salud de las mujeres mayores de 40 años y los problemas incómodos.

