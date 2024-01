Galilea Montijo llora en Hoy por las críticas a su físico

Algunos conductores del programa ‘Hoy’ estan realizando el ‘Reto 21’ que consiste en transformar su físico por 21 días.

A propósito de esta sección en el programa, esta mañana algunas de las integrantes del matutino se mostraron vulnerables al hablar de los comentarios que han recibido por su físico y mostrar ‘kilitos de más’.

La primera en hablar fue Mariana Echeverría y dijo que quiso ser parte del proyecto porque siente importante trabajar en este aspecto de su vida aunque siempre ha defendido ser una “mujer de la vida real”.

“O sea sí amo mi cuerpo, pero ya no me queda mi cuerpo, ya me veo en las redes y no me gusta”, comentó.

Hoy

Pero además de lidiar con sus propios pensamientos, Mariana tiene que luchar con las críticas de la gente, quienes le han escrito en redes sociales después de integrarse al programa de 21 días transformando su mente y físico, “me dijeron: ‘a ti te escogieron en el reto porque estás gorda’”.

Martha Figueroa fue otra de las participantes del reto que habló de los comentarios negativos que ha recibido por su físico y se sinceró diciendo que sí le afectaron, “ayer me decía: ‘esta gorda nunca va a bajar. Esta vieja hace la dieta ’T’ (de tacos, tortas)’, acuérdate que yo era la gorda de la tele… y me dolió”.

Galilea Montijo rompe en llanto en ‘Hoy’

Después de escuchar la experiencia de sus compañeras, Galilea Montijo, quien no es parte del reto, quiso hablar de un tema muy personal y terminó llorando.

En primer lugar, Galilea pidió a la gente dejar de usar sus redes sociales para criticar y dar opiniones negativas hacia alguien más, porque esto afecta psicológicamente, “hay niñas que se mueren por un ‘like’”, indicó.

Así que habló de una experiencia de bullying por su físico que sufrió en 2012. “A los 20 días después de que tuve a (mi hijo), estaba todavía con las grapas de la cesárea, estaba haciendo ‘Pequeños Gigantes’ y los comentarios eran terribles, hirientes, yo lloraba”, mencionó con gran dolor.

“Me sometí a una dieta espantosísima que baje 15 kilos en un mes, después del embarazo. Gracias a Dios no pude amamantar porque no bajó la producción de leche, digo, gracias a Dios porque creo que me hubiera ido peor haberme sometido a una dieta tan dura, tan fuerte”, agregó.

Finalmente, Galilea comentó que no es justo que les atribuyan tanta responsabilidad por ser figuras públicas, cuando ellos también son seres humanos, “Dicen: ‘Uno vende imagen’... yo no soy ejemplo para nadie, ni doy consejos porque no creo que sea un ejemplo para absolutamente nadie, pero sí creo que soy una persona que lo único que ha hecho es trabajar toda su vida”.

Así que actualmente se siente bien con ella misma y que recuerda con cariño el momento en el que se convirtió en madre y su cuerpo cambió, “a mis 50 años te puedo decir que son los mejores kilos de mi vida; la mejor cicatriz de mi vida es la cesárea, las mejores estrías de mi vida... que se me haya puesto la panza así por mi hijo, estoy muy sensible por mi hijo, y lo mejor que me ha pasado en la vida es ser mamá”, finalizó.