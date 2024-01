Lupita Jones se somete a cirugía; esto se sabe sobre su estado de salud

Hace unos minutos, Lupita Jones fue sometida a una cirugía, debido a que desde hace tres años le detectaron un problema que ha tenido que estar monitoreando durante este tiempo.

En TVNotas nos enteramos que el doctor le detectó quistes en los ovarios, los cuales tienen que ser retirados para no tener problemas más graves.

Lupita dijo que iría al hospital / Instagram

¿Qué le pasó a Lupita Jones?

A través de una historia de Instagram, Lupita comentó: “Les cuento que me estoy internando en el hospital, porque me tengo que someter a una cirugía que no es de emergencia y no es nada grave, gracias a Dios, pero es un tema que me detectaron hace tres años y se estuvo monitoreando”.

Sin precisar cuál era su problema, Jones continuó: “el doctor me advirtió que, si notaba algún cambio, se tenía que intervenir para retirar eso que me encontraron por ahí”.

Lupita Jones habló de la importancia de los chequeos médicos / Instagram

Según la ex Miss Universo, compartió esta noticia para invitar a más mujeres a prevenir este tipo de situaciones de salud.

“Lo quiero compartir con ustedes, porque tiene que ver con la prevención y la forma en la que nos cuidamos”.

Además, Jones dejó claro que estos quistes los ha estado monitoreando cada seis meses. “Parece que solo nos acordamos en octubre del mes rosa que nos tenemos que checar y estar pendientes de nuestra salud, y es verdad, porque en uno de esos chequeos me detectaron esto, así que he tenido que estar monitoreando esto cada seis meses y ni modo, pero sé que todo estará bien”, concluyó.

