Lupita Jones asegura que su hijo es inocente tras ser acusado de violencia

En enero pasado Nanda Rocha presentó una denuncia por intimidación y violencia contra Simón Charaf Jones, hijo de la exMiss Universo, Lupita Jones. Desde entonces el joven ha estado en el ojo del huracán. La acusadora es madre de su medio hermano.

Lupita, con la frente en alto, asegura que su hijo es inocente de todas las acusaciones que le imputan.

“Yo vivo con él. Es un chavo de lo más gentil y educado. Para mí ha sido muy importante educarlo en la línea del respeto hacia la mujer desde que era muy chiquito. De reconocerla y admirarla por las cosas que puede lograr”. Lupita Jones





Lupita Jones se siente orgullosa de su hijo y asegura siempre estará para el.

“Es un chavo que creció con una mamá que tiene una visión de respeto. El ha sido educado en eso. Me siento muy orgullosa y satisfecha del hijo que tengo”.

No está al tanto de los temas legales, pues Simón le pidió que no se comprometiera. “Mi hijo está viendo el caso acompañado de la familia de su papá. Yo prefiero mantenerme al margen con el tema porque así me lo ha pedido. En el momento que él me lo pida, sabe que estaré ahí para apoyarlo”.

Le duele que estén manchando la reputación de su hijo. “Estoy con mi hijo. Tanto él como yo nos tenemos el uno al otro. De manera indirecta, también está acostumbrado a vivir en este ambiente, en el ojo público. Es un chavo super prudente. Desde chiquito sabe cómo son los medios y siempre le dije que se relajara. Claro que duele porque sé a quién eduqué. Pero las cosas se acomodarán y estaré con él hasta el final”.

Por otra parte, Lupita compartió que está lista para un nuevo reto. La nueva edición de Mexicana Universal.

“Yo no estoy distanciada de los certámenes de belleza. Sigo adelante con Mexicana Universal. Estamos a punto de hacer la final del año.

Sigo adelante con franquicias internacionales. Comparto cómo deben de ser los concursos de belleza. Sigo trabajando mucho y estoy ansiosa de poder arrancar la nueva producción concluyó.

