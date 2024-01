Ana María Alvarado no pagó la luz, se la cortaron y reclama a CFE: “No me la quieren reconectar”

La periodista de espectáculos Ana María Alvarado reportó que había tenido problemas con la luz de su casa, debido a que se la cortaron por falta de pago.

Es por eso que el pasado 19 de enero, Ana María Alvarado transmitió su programa de espectáculos de su canal de YouTube, desde lo que parece ser un baño y sus seguidores comenzaron a comparar el espacio con el Torito, por lo oscuro que se veía el espacio.

Fue hasta el 24 de enero, que conductora explicó por qué hizo su transmisión de esa manera, pues muchos se comenzaron a burlar de ella asegurando en redes que estaba trabajando desde el baño incluso desde la cárcel.

Con la finalidad de parar bromas y especulaciones, Ana María Alvarado contó a sus seguidores que se le olvidó pagar la luz y se la cortaron.

“Resulta que se me olvidó pagar la luz, ya pagué y no me la quieren conectar nuevamente. Llevo 6 días esperando y nada. ¿Alguien de @CFE_contigo, @CFEmx que me pueda ayudar”.

Resulta que se me olvidó pagar la luz, ya pagué y no me la quieren conectar nuevamente. Llevo 6 días esperando y nada.

La periodista es tan profesional, que no quiso cancelar su transmisión en su canal de YouTube a pesar de la falta de luz, e incluso respondió con humor a los memes que le hicieron, señalando que grababa su canal de YouTube desde prisión.

Internautas se burlaron de que Ana Maria Alvarado grabó su video con poca luz. / X

“Pues les digo que no pagué la luz y me la cortaron, en efecto tenía una triste lamparita de pilas jaja”, respodió ante las comentarios.

