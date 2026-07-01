Actor transgénero presume un físico irreconocible: el antes y después de su operación, ¿lo reconoces?

En el mes del orgullo LGBT+ famosos de Hollywood sorprenden con momentos que demuestran que no viven con miedo de vivir el amor como ellas o ellos prefieren. Tal fue el caso de una reconocida actriz, exestrella infantil, que anunció su boda lésbica o el de Elliot Page, un actor que anunció su transición de género durante su papel en una serie de acción. Te mostramos el impactante antes y después de esta estrella de cine.

Elliot Page en 2026 / Redes sociales

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¿Quién es Elliot Page y qué operación se hizo?

Elliot Page nació en Canadá, primero bajo el nombre de Ellen Page y fue una mujer lesbiana hasta declararse públicamente como un hombre transgénero en diciembre de 2020.

Elliot se sometió a una mastectomía subcutánea, una operación para extirpar tejido mamario, dos meses después de declararse hombre transgénero.

En abril de 2021, Elliot Page hizo una entrevista con Oprah Winfrey con quien habló de su cirugía y declaró:

Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía 10 años Elliot Page

Elliot Page protagonizó Juno en 2007 / Redes sociales

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Series y películas de Elliot Page

A continuación, destacamos las series y películas del actor canadiense:



Pit Pony (1997) ¡Su primera actuación fue a la edad de 10 años!

X-Men: la batalla final (2006).

Juno (2007).

Umbrella Academy (2019 -2024) ¡En esta serie anunció su transición de género!

Inception (2010).

Para Roma, con amor (2012),¡película del reconocido director Woody Allen!

X-Men: días del futuro pasado (2014).

El antes de Elliot Page / Redes sociales

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Elliot Page antes y después: así ha cambiado físicamente desde Juno

Antes de pasar a ser un hombre transgénero, Elliot Page lucía un cabello más largo que normalmente le llegaba al cuello. El actor solía usar sombra de ojos negra para crear el efecto llamado “ojo ahumado”.

Su estilo de vestir caía en lo discreto y vestía colores apagados en vestidos negros que llegaban por encima de su rodilla, así como chamarras y suéteres ‘cárdigan’ en color gris.

El estilo de vestir de Elliot Page, seis años después de su transición de género, es ahora el de un hombre que viste en tonos neutros, como caqui y verde musgo; sin embargo, el actor aún luce colores distintivos de su etapa pasada, como el gris y el negro, sobre todo en camisas de vestir y corbatas.

El actor compartió nuevas fotografías en 2026 a través de su cuenta principal de Instagram. En las fotos y videos se muestra a Elliot con un físico trabajado. Su abdomen y brazos son para admirar y viste un short holgado rojo con una cadena delgada y tenis blancos con calcetas.