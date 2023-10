Adele les pide a sus fans que ya no le avienten peluches de Dr. Simi por una poderosa razón

A lo largo de los años, Adele se ha logrado posicionar como una de las artistas británicas más queridas y admiradas en todo el mundo. Por supuesto, México no es la excepción. Los fans mexicanos le han llegado a aventar peluches de Dr. Simi como muestra de su amor.

Recordemos que, desde hace varios años, los mexicanos adoptaron la costumbre de lanzar muñecos de Dr. Simi durante los conciertos de sus artistas favoritos. Esto se ha hecho viral pues personalizan a los peluches y los visten como los cantantes.

Cuando Adele recibió varios de estos peculiares regalos, se mostró muy contenta y hasta motivo a sus fans a que continuaran haciéndolo. Sin embargo, recientemente cambió de opinión por una poderosa razón.

En un concierto que dio en Las Vegas, Estados Unidos, la también compositora explicó que hace poco un seguidor le lanzó un cristal en plena presentación, lo que puso en peligro la integridad de todos los asistentes, incluida la suya.

Debido a este incidente, pidió a todo su público que dejaran de arrojarle regalos, incluidos peluches de Dr. Simi, en sus conciertos para evitar algún accidente.

Pese a su petición, Adele señaló que le gustan los obsequios de sus fans, solo que ahora desea que le lleguen a través de su staff.

Adele

“Todos saben lo obsesionada que estoy con los Simi, así que van a llegar a mi dressing room, lo prometo. Pero por favor, no metan nada más abajo porque alguien podría realmente salir herido y si me cayera en la cabeza, obviamente me mataría”.