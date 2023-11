Afectado por la demencia, Bruce Willis tiene un tierno gesto con su hija; la reconoce en conmovedor video

En las últimas horas se viralizó un video de Bruce Willis que conmovió a miles de personas. En el video, el actor de 68 años, quien sufre demencia frontotemporal, tiene un breve momento de lucidez con su hija Scout.

En el video publicado dos días después del Día de Acción de Gracias, se ve cómo a pesar de su delicado estado de salud, aún puede reconocerla.

Fue la propia Scout LaRue Willis, la hija de en medio del matrimonio de Bruce y Demi Moore, quien compartió el breve video pero conmovedor.

También se puede apreciar cómo Scout se acerca a su padre y le extiende su mano, mientras el actor se encuentra sentado y con la mirada perdida. El gesto sucedió cuando le extendió de vuelta su mano con cariño.

Esta es una prueba de que a pesar de su enfermedad, el actor todavía es capaz de reconocer a sus seres queridos aunque sea por un tiempo.

Igualmente la esposa del actor compartió una foto familiar en la que también se encuentra Demi Moore que aunque no es reciente, la publicó por primera vez para agradecer en Thanksgiving: “Estoy tan agradecida de conocer este tipo de amor. Deseándoles a todos un Feliz Día de Acción de Gracias”, escribió.

Bruce tiene mucho amor a su alrededor / Instagram

La salud de Bruce Willis se deteriora

Pese a que el video da esperanza, la apariencia del actor ha hecho reaccionar a los internautas, quienes dicen que sin duda Bruce “no es el mismo”.

En los últimos días se reveló que el actor estaría empeorando más rápido de lo normal, según dijo Glenn Gordon Caron, amigo del actor a The Washington post.

“Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno. Además, hablo con él y con su esposa, y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida”. Y detalló: “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal”.

A pesar de todo, la esposa de Willis, Emma Heming, aún conserva esperanzas de que su marido no siga empeorando.

“Tengo mucha más esperanza hoy que la que tenía con el primer diagnóstico, escribió en redes días atrás. Y detalló: “Ahora comprendo más esta enfermedad, y estoy conectada con una increíble comunidad que me apoya”.

La hija de Bruce Willis también compartió esta fotografía / Instagram

¿Qué es la demencia frontotemporal?

Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Los síntomas incluyen cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

No existe cura para la enfermedad, pero hay tratamientos que pueden ayudar a retrasar su progresión.