Billie Eilish sale del clóset; le llueven críticas y bajan sus seguidores ¿culpa a una revista?

Billie Eilish recientemente reveló para una revista que se sentía atraída por las mujeres. Sus declaraciones, si bien dieron nota y se hicieron virales, no pasaron a mayores, como su asistencia y sus palabras en una alfombra roja, que por alguna razón, hizo enojar al menos a 100 mil de sus fans que dejaron de seguirla en redes sociales.

El sábado 02 de diciembre, la cantante acudió a una alfombra roja de un evento de Variety, la misma revista donde confesó que las mujeres le gustan. De nueva cuenta le preguntaron sobre si de verdad pensó en salir del clóset en esa entrevista en específico, a lo que sorprendida contestó: “No, no lo hice”, aunque confiesa que pensó “¿No era obvio?”.

Y añadió: “No me di cuenta de que la gente no lo sabía. He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello.” Fue hasta que vio el artículo que pensó “Oh, supongo que salí del clóset hoy”. “Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan“, dijo Billie Eilish.

Billie se enoja

Fueron estas últimas palabras las que le causaron críticas por parte de sus seguidores y muchos dejaron de seguirla, al grado de perder 100 mil fans en un par de días. La reacción de sus fans le cayó como balde de agua fría, por lo que utilizó sus redes para hacer un reclamo a la revista.

Billie hizo una serie de declaraciones que dejó sorprendido a más de un seguidor. / Instagram

“Gracias, Variety por darme este premio y también por sacarme del armario en una alfombra roja a las once de la mañana en lugar de hablar conmigo sobre cualquier cosa que importe realmente” Billie Eilish





Finalmente, afirmó ser bisexual: “Me gustan los hombres y las mujeres. Por favor, déjenme en paz, a quién le importa”, mencionó junto a una foto donde está haciendo del baño y muestra sus pantalones y ropa interior sobre las rodillas.

