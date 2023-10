Britney confiesa que perdió la virginidad a los 14 y no fue con Justin

El libro autobiográfico de Britney Spears tiene revelaciones que continúan causando reacciones y temas de conversación. Ahí habla de sus primeros romances y fue más allá al contar que perdió su virginidad a los 14 años, aunque lo había negado por años, pues aseguraba que no tendría relaciones hasta el matrimonio.

En su momento, Britney insistía en que el único hombre en su vida había sido Justin Timberlake, y que se había acostado con él a los 19.

Justin y Britney iban a tener un bebé, pero ella ab*rtó porque él consideraba que eran muy jóvenes para ser padres / Instagram

‘The woman in me’, el libro de la ‘princesa del pop’, tiene entre sus páginas el relato de Britney sobre este tema en donde dice que su primera relación sexual fue en realidad con un amigo de su hermano mayor, Bryan Spears.

Detalló que sucedió cuando ella tenía 14 y él 18. Y aunque es la primera vez que Britney reconoce este hecho, su mamá ya lo había dicho antes, en 2008, en su libro ‘Through the stop: A real story of fame and family in a tabloid world’.

En su libro, la mamá de Britney comenta que de hecho fue ella quien la animó a salir con este chico, porque era jugador de futbol y esto podría ayudarle a aumentar su popularidad en la escuela.

El libro de Britney Spears ya se encuentra a la venta y en él aborda varios momentos polémicos de su vida / Redes Sociales

¿Por qué Britney se empeñó en ocultar la información?

El equipo de la cantante decidió mantener su imagen como una joven conservadora en los 2000, con valores tradicionales, que esperaba llegar al altar para tener relaciones. Esto siempre fue un tema controversial, porque se ponía en duda la virginidad de la cantante debido a la imagen que tenía para presentar su música.

En 2002 Justin ‘desenmascaró’ a Britney diciendo que sí habían tenido relaciones durante su romance, lo que obligó a Spears a revelar que comenzó su vida sexual a los 19 cuando tuvo una relación con el exintegrante de NSYNC. Fue así que en ese momento dijo que él había sido el único.