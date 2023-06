Britney Spears desmiente acusaciones de su hijo y su ex por presunto consumo de sustancias

Luego de que la ‘Princesa de Pop’ reaccionara a esas acusaciones, su expareja se desdijo y acusó a algunos medios de “manipular” sus declaraciones.

Britney Spears reaccionó a los comentarios y acusaciones de parte de su familia respecto de su presunto abuso de sustancias. Hace unos días, Jamie Spears, padre de la ‘Princesa del Pop’, expresó que no quería que su hija “terminara como Amy Winehouse”.

Por su parte, su expareja, Kevin Federline reveló para Daily Mail que estaba preocupado porque Britney Spears estaría “enganchada” al consumo de ciertas pastillas, mientras que, el propio hijo de la cantante habría revelado que vio cómo le llevaban sustancias ilícitas hasta la puerta de su casa.

Antes estas acusaciones, la intérprete de Toxic ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que desmiente dichos señalamientos y manifiesta su tristeza ante las declaraciones que hizo su familia a diversos medios de comunicación, incluido su hijo Sean Preston, fruto de su relación con Kevin Federline: “El hecho de que la gente afirme cosas que no son ciertas es muy triste”, señaló la cantante.

Britney Spears reacciona a las acusaciones de su familia sobre presunto abuso de sustancias. / Instagram: @britneyspears

Britney Spears expresa que le “rompen el corazón” las acusaciones de su familia

La ‘Princesa del Pop’ dedicó unas palabras en dicho comunicado a su hijo Sean Preston respecto de sus recientes declaraciones: “Me entristece porque me esforcé mucho para que las cosas fueran agradables para ti y nunca fue lo suficientemente bueno. Así que ustedes van a mis espaldas y hablan de mí... Me rompe el corazón, los medios en ocasiones son malos, siempre me he sentido intimidada ante ellos…. Es triste porque todos se sientan y hablan de mí, como si estuviera bien inventar mentiras sobre mi vida”, expresó.

La Princesa del Pop publicó un comunicando desmintiendo las acusaciones de su familia. / Instagram: @britneyspears

No obstante, quiso darle el beneficio de la duda a Kevin Federline y a su hijo, por lo que, puso en tela de juicio las declaraciones difundidas por los medios de comunicación: “Espero que solo se trate de una noticia mal manejada y que Kevin o Preston nunca hayan dicho alguna de esas cosas”.

La intérprete norteamericana dedicó unas palabras a su hijo, Sean Preston. / Instagram: @britneyspears

Kevin Federline cambia de residencia junto con sus hijos

Ante la reacción de Britney Spears, Kevin Federline ha lanzado un comunicado en el medio TMZ en el que desdice las declaraciones que hizo para Daily Mail y The Sun en las que acusó a la cantante de presunto abuso de sustancias.

Incluso, Federline sostiene que los periodistas Daphne Barak y Erbil Gunasti “inventaron mentiras” y los acusa de “acosar a su familia” con tal de obtener “clics”. No obstante, el exrapero admite que sí les abrieron las puertas de su casa a dichos periodistas, pero, “manipularon” sus declaraciones.

Kevin Federline se desdijo y acusó a los medios de manipular sus declaraciones. / Twitter: @kevinfederline

Por otra parte, Kevin Federline cambiará de residencia hacia Hawái junto con los hijos que tuvo con Britney Spears. Circulan versiones que ese movimiento sería para seguir gozando de la manutención que proporciona la cantante, esto, porque Sean Preston cumplirá 18 años y, al ser mayor de edad, la manutención se detiene en Estados Unidos, mientras que, si cambia de residencia a Hawái, el derecho a la manutención se extiende hasta los 23 años.

La expareja de la cantante norteamericana cambiará de residencia a Hawái y se llevará a sus hijos. / Instagram: @britneyspears

Por si no lo viste: Britney Spears y su esposo celebran primer aniversario de bodas en medio de preocupación familiar