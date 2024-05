Britney Spears está “inestable mentalmente” y “al borde de la bancarrota”, aseguran

Los últimos años no han sido nada fáciles para Britney Spears. Además de su divorcio de Sam Asghari, tras 14 meses de matrimonio, la llamada ‘Princesa del pop’ tuvo que luchar para tener el control de su vida.

Recordemos que, desde 2008, la cantante estaba bajo la tutela legal de su padre, Jamie Spears. No fue hasta 2021 que, tras un proceso judicial, la celebridad obtuvo su libertad de manera definitiva.

Desde que se liberó de su padre, Britney ha causado preocupación entre sus seguidores debido a ciertos videos que suele subir a sus redes sociales. En dichos clips, aparece bailando sin sentido y con una aparente mirada decaída.

Si bien la intérprete de ‘Oops! I did it again’ ha dejado en claro en diversas ocasiones que se encuentra bien, recientemente un medio reportó que estaría pasando por dificultades, tanto emocionales como económicas.



Aseguran que Britney Spears está “inestable” y al “borde de la bancarrota”

Hace poco, el sitio de noticias TMZ habló con algunos allegados de la cantante, quienes comentaron que no estaría bien emocionalmente, pues dejó de consumir sus m3d1c4m3nt0s psiquiátricos, por lo que “tiene cambios de humor impactantes”.

También detallaron que, a raíz de haber obtenido su liberad, la celebridad estadounidense ha estado “gastando su fortuna sin medida”, principalmente, en viajes.

Aparentemente, Britney viaja cada uno o dos meses a la Polinesia Francesa, alojándose en el The Brando. También ha visitado Hawai y se hospeda en Suite Presidencial en el Four Seasons.



En estos “paseos”, la famosa gasta aproximadamente 350 mil dólares, ya que contrata aviones privados y personas para que la atiendan solo a ella.

A raíz de estas situaciones, las fuentes señalaron que la cantante estaba mejor bajo la “tutela de su padre”, ya que se encontraba “protegida” y su salud mental estaba “estable”.

Hasta el momento, Britney Spears no se ha pronunciado directamente ante estos señalamientos. En tanto que, en su última publicación de Instagram, colocó el siguiente mensaje: “Si ella no te asusta un poco, ella no es la indicada”.

