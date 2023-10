Britney Spears: Michelle Williams será la voz que narre el próximo audiolibro de la cantante

La cantante pop grabará una introducción al audiolibro, mientras que Williams prestará su voz al resto.

Las memorias de Britney Spears La mujer que soy (The woman in me, en su título original) se publicarán en español el 26 de octubre en España y está previsto que el mismo día lleguen a las librerías latinoamericanas.

El sello editorial Plaza & Janés, que pertenece a Penguin Random House Grupo Editorial, confirmó que publicará La mujer que soy en papel, en formato digital y en audiolibro, siendo este último narrado por la actriz Michelle Williams.

Y es que recientemente trascendió que Spears eligió a Williams, quien cuenta con cinco nominaciones al Óscar, para narrar su próximo libro de memorias.

El ícono del pop grabará una introducción al audiolibro, mientras que Williams prestará su voz al resto según lo confirmado porque medio estadounidense.

“Estoy muy agradecida a la increíble Michelle Williams por leer el resto”, aseguro Britney al mismo medio.

Ante las palabras de la cantante, Michelle confirmo su apoyo con un: “Estoy con Britney”.

Se espera que las memorias, “una historia sobre la libertad, la fama, la maternidad, la supervivencia, la fe y la esperanza” documenten la vida pública de Spears, siguiendo su meteórico ascenso al estrellato y los retos que lo acompañaron.

El libro abordará los 13 años que Britney pasó bajo la tutela judicial de su padre, Jamie, en los que, según ha denunciado, la cantante se le privó de sus derechos humanos básicos. No tuvo acceso a su propio dinero y la obligaron a tomar potentes fármacos.