Britney Spears pide perdón a Justin Timberlake luego de exponer su ab0rto en su libro de memorias

Hace varios meses, Britney Spears sorprendió a todos al revelar que vivió un aborto durante la complicada relación que tuvo con Justin Timberlake a principios de los 2000, cuando ella tenía 19 años y él 20.

Mediante su libro de memorias The woman in me, la llamada Princesa del pop contó que su embarazo la tomó por sorpresa, debido a su corta edad: “Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia”, expresó.

Pese a que estaba dispuesta a formar una familia con Timbelake, señaló que el cantante “no estaba contento” con la noticia y le suplicó que abortara bajo el argumento de que eran “demasiado jóvenes” para esa responsabilidad.

Justin Timberlake no estuvo nada contento con el libro de Britney Spears

El mundo de la farándula se ha quedado boquiabierto con la información que reveló ‘la Princesa del Pop’ en su libro. Sin embargo, a quien no habrían gustado estas palabras fue al cantante de Cry me a river.

De acuerdo con información del medio Daily Mail, Justin no solo no estuvo “nada contento” con lo que Britney ha revelado. Incluso, dijo que repercutió en su matrimonio con Jessica Biel.

Sin duda, el 2023 fue un año muy duro para el exinegrante de NSYNC, debido a la controversia con Britney. No obstante, la cantante ya le ofreció disculpas debido a lo que publicó en su libro de memorias.

Britney Spears ofrece disculpas a Justin Timberlake

Luego del más reciente estreno musical de Justin, de nombre Selfish, ‘la Princesa del pop’ habría decidido hablar respecto a lo que reveló en su libro biográfico, por lo que le ofreció disculpas a su ex, por la controversia que se desató debido a sus declaraciones.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Britney escribió un contundente mensaje donde habría subrayado que no todo lo que vivió en su relación con Timberlake fue “tan malo” como lo habría dado a entender en su libro.

Lo anterior se sumó a un video de Justin junto al conductor de Saturday night live, Jimmy Fallon, tocando temas famosos con instrumentos de juguete.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importa, lo siento profundamente”. Britney Spears

Agregó: “También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake Selfish. Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto? Pd: Sanctified es increíble”.

Al momento, Justin no ha reaccionado a las palabras de Britney. Sin embargo, se dice que Selfish también es una disculpa hacia Spears, ya que en una estrofa de la canción dice: “Me puedes decir egoísta, pero todo lo que quiero es tu amor. Y puedes llamarme desesperado, nena, porque estoy desesperadamente enamorado. Me puedes llamar imperfecto, pero ¿quién es perfecto?”.

¿Quién se disculpó con quíen? ¿Más vale pedir perdón que permiso? ¿Será?

