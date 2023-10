Justin Timberlake no estaría nada contento con el libro Britney Spears ¡Arruinó su aniversario!

Britney Spears ha acaparado titulares luego de que lanzó su nuevo libro The Woman In Me, en el que escribió todas sus memorias. Entre los pasajes de su vida están incluidas polémicas declaraciones de su vida personal, tales como la interrupción de su embarazo cuando mantuvo una relación con Justin Timberlake.

El mundo de la farándula se ha quedado boquiabierto con la información que reveló ‘la Princesa del Pop’ en su libro. Sin embargo, a quien no le estarían gustando estas palabras seria al cantante de ‘Cry me a river’.

El libro de Britney Spears ya se encuentra a la venta en cual aborda varios momentos polémicos de su vida / Redes Sociales

Te puede interesar: Britney Spears: ya está a la venta su libro autobiográfico “The woman in me” ¡Cuenta toda su verdad!

De acuerdo a una fuente cercana a Justin, él no estaría “nada contento” con lo que Britney ha revelado.

“Justin no se ha comunicado con Britney para nada sobre esto, y no lo hará porque no hay nada que pueda decirle. Simplemente lo cuenta desde su punto de vista… Justin no está nada contento con lo que ha aparecido en este libro”, señaló la fuente para Daily Mail.

Britney Spears y Justin Timberlake / Archivo OMG y Clasos

No te pierdas: Britney Spears confiesa que Justin Timberlake la persuadió para abortar porque “no quería ser padre”

Continuó: “Escribir este libro le ha dado vida a Britney, y a ella realmente no le importa quién se ofenda por algo de lo que contiene, porque eso es lo que pasó. Ella estuvo allí y lo vivió. Nadie puede decir nada. Ella ha sacado todo esto de ella y ahora está siguiendo adelante”.

Además, la fuente compartió que el libro de Britney habría arruinado el 11 aniversario de bodas de Justin Timberlake y Jessica Biel.

Britney Spears compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento a su madre por su apoyo / Instagram: @britneyspears

Mira: Britney confiesa que perdió la virginidad a los 14 y no fue con Justin

“La publicación del libro de Britney con todas las revelaciones que contiene no ha sido lo mejor para la celebración de su aniversario, pero Justin y Jessica definitivamente han hablado de eso”, comentó.

Concluyó: “Y tener que pensar en todo eso durante un momento en el que deberían celebrar su amor no ha sido el día más satisfactorio últimamente. Ha sido un poco estresante”.

El libro de Britney Spears ya se encuentra a la venta en cual aborda varios momentos polémicos de su vida / Redes Sociales

Hasta el momento Timberlake no ha dado ninguna declaración al respecto.