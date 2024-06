Britney Spears ¿se reconcilió con sus hijos? Esto se sabe

Recientemente se reveló que Britney Spears se habría reconciliado con sus hijos, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, luego de tres años de distanciamiento. Esta noticia parecía ser un rayo de esperanza para la ‘princesa del pop’, quien ha luchado intensamente por recuperar el control de su vida tras una prolongada batalla legal contra su padre por liberarse de su tutela.

Sin embargo, según informó el medio TMZ, la situación no es como se había especulado inicialmente. Los hijos de Britney solo han tenido una conversación con ella, y esto ocurrió durante el Día de la Madre; aparte de ese momento, no ha habido más contacto entre ellos. Contrariamente a los rumores de que Britney había visitado a sus hijos durante múltiples viajes a Hawái este año, fuentes presuntamente confiables aseguran que esto no es cierto; los jóvenes no han visto a su madre en casi tres años.

Britney Spears compartió un conmovedor mensaje de agradecimiento a su madre por su apoyo / Instagram: @britneyspears

Hijos de Britney no descartan reconciliación

TMZ también aclaró que, según sus fuentes cercanas, los hijos de Britney no han descartado la posibilidad de reconciliarse con ella en el futuro. Sin embargo, debido a los comportamientos controvertidos que han rodeado a Britney en el pasado, prefieren mantenerse distanciados por el momento. “Años de comportamiento inusual y preocupante no se pueden olvidar fácilmente. No hay evidencia de que la situación haya mejorado”, explicó una fuente.

En cuanto a Kevin Federline, exesposo de Britney y padre de sus hijos, TMZ informó que él está abierto a que los niños reanuden su relación con su madre cuando consideren que es el momento adecuado. Aunque comprende las razones de los niños para mantenerse alejados y respeta su decisión.

Recordemos que Kevin Federline mantiene la custodia de sus hijos desde el 2007, cuando señaló que Britney no estaba mentalmente estable para cuidar de sus hijos. Esta situación dejó devastada a Britney, según lo que relató en su libro ‘La mujer que soy’

Britney Spears reacciona a las declaraciones de su ex, Kevin Federline, y su hijo. / Instagram: @fkevinearl / @britneyspears

Esta situación refleja la complejidad emocional y legal que rodea la vida de Britney Spears, quien continúa navegando por aguas turbulentas en su camino hacia la estabilidad personal y familiar.

¿Por qué Britney se distanció de sus hijos?

Britney Spears ha enfrentado un doloroso distanciamiento de sus hijos en los últimos tiempos, marcado por tensiones familiares. Desde hace más de un año, la cantante ha estado separada de sus hijos, una situación que se agravó en 2022 cuando Kevin Federline confirmó que los niños decidieron no pasar tiempo con ella. Esto incluyó su notable ausencia en la boda de Britney con Sam Asghari, celebrada en junio de ese año.

Este distanciamiento ha sido parte de un período turbulento para Britney Spears, quien previamente luchó por recuperar el control de su vida personal y legal, desencadenando una atención pública intensa y debates sobre su tutela.