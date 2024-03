Camilo criticado por ‘dedicarle’ una canción a su exnovia ¡que es idéntica a Evaluna!

Ante la nueva canción del cantante Camilo, en redes sociales se ha generado una ola de comentarios en los que señalan que la letra estaría dedicada a una mujer que no es Evaluna Montaner.

Según internautas, en la letra dice, “ya vi que le dices ‘gordo’ como antes me decías. Me dolió más de o que imaginaba, esa palabra era mía”, lo que sería una referencia a su exnovia, Gabriela Andrade.

Por si fuera poco, ha llamado la atención el parecido que Gabriela tiene con Evaluna, la esposa de Camilo y más de la letra de ‘Gordo’ dice, “No saben lo que me pasó. Estaba en el celular, ¿no? Y dije ¿qué hay de mi exnovia? Que no sabía de ella hace mucho rato. Bueno, tiene un novio nuevo, normal. La última foto que subió era con él, pero cuando vi el caption, me mató".

Exnovia de Camilo (izq) Camilo y Evaluna (der) / Instagram

Y como buenos detectives, los fans fueron al perfil de Gabriela y confirmaron que así le dice a su esposo. “Dos años mi gordo, que bendición haberte encontrado en mi camino. Gracias por tanto. ¡Te amo!”, se lee en una publicación de la ex de Camilo.

¿La la letra de ‘Gordo’ fue escrita para la exnovia de Camilo? Ella responde

Los fans no se quedaron con la duda y fueron a preguntarle a Gabriela si es verdad que la letra sería para ella, y contestó: “Obvio no”.

Otro seguidor le preguntó, "¿Te cae bien Camilo después de su última canción?”, así que fue más extensa en su respuesta: “No entiendo por qué me tendría que caer mal. La canción es buenísima y las otras dos son espectaculares y las cantamos y bailamos en mi casa, mis hijas y mi esposo se las saben”, finalizó.

