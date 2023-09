Captan a Ben Affleck abrazando a su exesposa Jennifer Garner en un carro ¿Y qué pasó con JLo?

Hasta el momento, Jennifer López no ha reaccionado a las imágenes de Ben Affleck y su expareja.

A más de un año de que se casaron Jennifer López y el actor Ben Affleck, éste fue captado de manera muy cariñosa con su exesposa, Jennifer Garner, en Los Ángeles. Hecho que desató mucha polémica en redes sociales.

Recientemente, el sitio Page Six compartió unas fotografías en las que se ve a los exesposos compartiendo un abrazo en el interior del automóvil de Affleck. Incluso, se puede apreciar cómo el intérprete de Batman se inclina hacia el hombro de Garner antes de que ella bajara del vehículo.

Cabe resaltar que las celebridades no estaban solas, pues su hija menor, Seraphina, se encontraba en uno de los asientos, por lo que todo parece indicar que los tres estaban en una emotiva visita familiar.

Pese a que Jennifer López aún no se ha pronunciado ante las imágenes, los comentarios en redes sociales no han faltado. Algunos internautas aseguran que la llamada Diva del Bronx no verá con buenos ojos el reencuentro familiar. Mientras que otros señalan que las exparejas pueden tener una bonita amistad.

“Solo son amigos. Siempre queda el cariño y el aprecio”, “Ahora JLo va a sacar una canción que se llamará ‘El anillo te lanzó’”, “Son amigos”, “Ella siempre ha sido su lugar seguro”, “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, “No exageren, tienen una buena relación”, señalaron algunos internautas.

En su momento, ambos actores dejaron claro que, pese a los problemas que enfrentaron en su matrimonio, llevan una relación cordial, principalmente por los tres hijos que tienen en común.

“Al final lo intentamos y lo intentamos porque teníamos hijos. Los dos sentíamos que este no era el modelo de matrimonio que queríamos que nuestros hijos vieran”, expresó el actor.

En su momento, Ben Affleck dejó en claro que aún estima a Jennifer Garner. / Archivo TVNotas

¿Qué pasó entre Jennifer Garner y Ben Affleck?

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en 2005, luego de que el actor rompiera su compromiso con Jennifer López.

Durante los primeros años, las celebridades fueron muy felices y tuvieron tres hijos. Sin embargo, todo empezó a cambiar y anunciaron su separación en 2015, pero fue hasta 2018 cuando se divorciaron de manera legal.

De acuerdo con Affleck, se sentía “atrapado” en su matrimonio con Garner: “Es uno de los motivos por los que empecé a beber, porque estaba atrapado. Pensaba ‘No puedo dejar a mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago?’. Y lo que hacía era beberme una botella de whiskey y dormirme en el sofá, lo que resultó que no era la solución”, mencionó.

A pesar de todo, Garner y Affleck siguen siendo grandes amigos. Incluso, el sitio Page Six dijo reveló que la actriz fue invitada a la boda de su expareja con JLo, pero no pudo asistir por su apretada agenda.

Ben Affleck y Jennifer Garner estuvieron 13 años casados. / Archivo TVNotas

