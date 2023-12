¿De qué falleció Kevin Turen? Revelan la causa de muerte del famoso productor de Euphoria

El pasado 12 de noviembre, se dio a conocer que Kevin Turen, productor de la aclamada serie de Euphoria, falleció a los 44 años. La noticia fue confirmada por director ejecutivo de Penske Media Corporation, Jay Penske, quien era amigo cercano del hoy occiso.

“Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda pérdida. Echaremos mucho de menos a Kevin, y esta ciudad ha perdido hoy a una de sus estrellas emergentes más brillantes”, expresó mediante un comunicado para diversos medios internacionales.

A casi un mes, se da a conocer las causas del fallecimiento de Kevin. De acuerdo con los registros forenses a los que tuvo acceso el sitio TMZ, el productor falleció a causa de un infarto fulminante.

La conclusión oficial especifica que Turen fue víctima de una “disfunción cardíaca aguda y una complicación cardíaca hipertrófica, así como, también, enfermedad arterial coronaria”.

Hasta donde se sabe, el hombre estaba manejando su Tesla en una carretera en California, junto a su hijo de 10 años, cuando le dio un repentino ataque al corazón. Al ver esta situación, el menor tomó el control del auto y llamó al 911.

Pese a que el equipo de emergencia llegó rápidamente al lugar y Turen fue trasladado al hospital más cercano, perdió la vida unos minutos después.

El fallecimiento de Kevin se dio a casi cuatro meses del deceso de Angus Cloud, actor que interpretó a Fezco en la serie, a causa de una sobredosis de sustancias prohibidas.

¿Quién era Kevin Turen?

Kevin Turen nació un 16 de agosto de 1979, en Manhattan, y estudió cine en la Universidad de Columbia. Durante 2005, sacó su primera película de forma independiente llamada Wassup Rockers.

Algunos de sus proyectos más famosos como productor son: All is lost, Waves, The unbearable weight of massive talent. Su último trabajo fue en la serie del 2023, The idol, protagonizada por The Weeknd.

También fue conocido por participar en las películas de terror del director Ti West llamadas X y Pearl, protagonizadas por la actriz Mia Goth.

