Euphoria de luto: Otro integrante de la serie muere a casi cuatro meses de la partida de Angus Cloud

La noche del domingo se confirmó otro fallecimiento en la producción de Euphoria, casi cuatro meses después de la repentina muerte del actor Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco en la serie.

Se trata del productor de la serie Kevin Turen. Su deceso se confirmó por medio de un comunicado que compartió a medios estadounidenses por parte del director ejecutivo de Penske Media Corporation, Jay Penske, quien era amigo cercano del productor.

“A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la mayor pasión de Kevin era su familia y sus amigos... Nuestro corazón colectivo se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda pérdida. Echaremos mucho de menos a Kevin, y esta ciudad ha perdido hoy a una de sus estrellas emergentes más brillantes”, se puede leer.

El productor de cine Kevin Turen falleció a los 44 años

Según Deadline, se desconocen las causas detrás de la muerte del productor Kevin Turen, quien deja a su esposa y dos hijos.

El deceso de Kevin Turen es el segundo en el año dentro de ‘Euphoria’ luego de la muerte del actor Angus Cloud. El joven artista murió “por una combinación letal de sustancias químicas y en lo que se determinó fue una sobredosis accidental”, dijo un portavoz del forense a CNN en septiembre pasado.

Angus Cloud / Instagram: @anguscloud

¿Quién era Kevin Turen?

Nacido en Manhattan, Kevin Turen estudió cine en la Universidad de Columbia. En 2005 sacó su primera película de forma independiente llamada ‘Wassup Rockers’.

Entre las cintas que produjo Kevin, destacan All is lost, Waves, The unbearable weight of massive talent, entre otras. Asimismo, trabajó en la serie The idol de 2023 protagonizada por el cantante The Weeknd.

Una de sus labores más conocidas fue como productor en las películas de terror del director Ti West llamadas X y Pearl, protagonizadas por la actriz Mia Goth.