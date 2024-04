¡Drama real! Kate Middleton desea limpiar asperezas con Harry y Meghan, ¡pero ellos se niegan!

Los últimos meses no han sido nada fáciles para la realeza británica. Tanto el rey Carlos III como la princesa de Gales, Kate Middleton, están enfermos de cáncer y actualmente se encuentran en tratamiento.

En el caso de la esposa del príncipe William, su condición fue detectada poco después de someterse a una “cirugía abdominal”. Si bien no quiso dar muchos detalles, señaló que ya había comenzado con las quimioterapias para recuperarse.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación encontraron que el cáncer había estado presente. Mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo: Quimioterapia”, dijo en un video para redes sociales.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kate Middleton cambió de opinión y quiere reconciliarse con Harry y Meghan

En tu revista TVNotas, te contamos que Kate Middleton quería que el príncipe Harry y su esposa Meghan se mantuvieran lejos de ella.

De acuerdo con The Telegraph, fuentes cercanas a la casa real aseguraron al medio que la princesa “no quiere que nada altere su ánimo” mientras se recupera del cáncer.

Recordemos que Harry y Meghan no tienen una buena relación con la realeza, principalmente después de las controversiales declaraciones que dieron a la prensa estadounidense, en la que dejan mal parados a los príncipes de Gales.

No obstante, tal parece que Kate cambió de opinión y quiere limar asperezas con ellos. Un experto en temas reales reveló a diversos medios que William y Kate, supuestamente, les pidieron a Harry y Meghan que llevaran a sus hijos con ellos en su próxima visita a Reino Unido.

Kate Middleton anillo de compromiso / Instagram: @_kate_middleton_royal

Harry y Meghan rechazan a los príncipes de Gales

La respuesta ante la petición de William y Kate ha sido un rotundo “no”. Según la fuente, los duques de Sussex no desean que sus hijos pisen Reino Unido, pese a que esto sería el primer paso para que ambas familias se reconcilien finalmente.

“No hay forma de que Meghan traiga a los niños al Reino Unido. William y Kate han sugerido que Meghan y Harry traigan a los niños y que las dos parejas y sus familias intenten reconciliarse, pero la sugerencia no lleva a ninguna parte hasta el momento”, reveló el experto.

La última vez que los hijos de Harry y Meghan visitaron Reino Unido fue en 2022, para el Jubileo de Platino de la difunta reina Isabel II. En tanto que la duquesa de Sussex pisó tierra real en septiembre de ese mismo año, para asistir al funeral de la monarca.

Por su parte, el príncipe Harry visitó su padre, el rey Carlos III, hace algunos meses, tras darse a conocer su enfermedad.

El Príncipe Harry y su esposa Meghan / Instagram: @megan_harry_noticias