El estricto protocolo que debe seguir la familia real británica: Prohibidas las selfies y más

¿Te imaginas dejar de comer solo porque otra persona dejó de hacerlo? ¿O esperar a que te aprueben casarte con la persona que quieres? Pues bien, estas son tan solo dos de las reglas que deben acatar los miembros de la realeza británica, quienes deben seguir un estricto protocolo solo por pertenecer a la corona real.

La-Lista de reglas para ser todo un royal

No a las selfies

En una era digital, parece imposible no tomarse selfies. Más aún cuando se trata de un personaje que es toda una celebridad, como son considerados en ocasiones los reyes, reinas, príncipes y princesas. Pero si tu nombre fuera Kate Middleton, Carlos III o Guillermo, tendrías prohibido tomarte una selfie con algún fan, simplemente porque es parte del protocolo real.

No obstante, esta regla es la más incumplida de todas, ya que se ha visto cómo los royals más jóvenes se han prestado para realizarse selfies con algunos de los fans. Eso sí, con su debida distancia y con precaución.

Los royals no han seguido el protocolo al pie de la letra y sí se han tomado selfies con fans / Instagram

Cero autógrafos

En ese mismo sentido, todos los miembros de la familia real británica tienen prohibido dar autógrafos. Esto, para mantener la seguridad a raya, pues las firmas podrían caer en manos equivocadas y con ellas se podrían hacer fraudes o robo de identidad que provoquen un gran problema a la corona británica.

Aprobación para tener un matrimonio

¿Quieres casarte? Primero tienes que convencer al rey. Aunque parece imposible, los miembros de la familia real deben tener la autorización del rey Carlos III para poder contraer matrimonio.

Según la Ley de Sucesión a la Corona de 2013, las primeras seis personas en la línea de sucesión de la corona británica no pueden casarse sin el consentimiento del monarca reinante.

Es decir, los príncipes Jorge y Luis, así como la princesa Carlota, hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, deberán tener la bendición del rey Carlos III cuando deseen casarse. De lo contrario, no podrán hacerlo. A menos que se rebelen, como su tío Harry.

Alimentos prohibidos fuera de casa

¿Te gustan los mariscos? ¡Olvídate de ellos! Cuando algún miembro de la familia real debe comer fuera de casa, tiene prohibido comer mariscos. Más aún si es una comida en algún restaurante. La razón de esta estricta regla es simple: los mariscos representan un alimento con mayor riesgo de intoxicación para quienes los consumen, por lo que los royals deben evitarlo para no enfermarse pues deben gozar de buena salud.

Aunque también se les aconseja no comer carne poco cocida, tomar agua de la llave o comer alimentos demasiado picantes, por mencionar otros ejemplos. Sin embargo, se sabe que el rey Carlos III ha roto el protocolo en más de una ocasión pues de vez en cuando le gusta comer un buen plato de mariscos.

Si comen fuera del palacio, los miembros de la casa real tienen prohibido comer mariscos. / Instagram

Reglas en la mesa

Apúrale a comer... Hablando de alimentos, si te encuentras en una cena donde está el rey Carlos III, debes seguir los pasos del monarca inglés, pues cuando él termine de comer tú deberás dejar de hacerlo también. No importa si aún no acabas tu platillo, sigues con hambre o te falta el postre.

Cuando el soberano deja el cuchillo y el tenedor, significa que todos los que se encuentran en su mesa deben dejar de comer como él.

A mantener el peso, no excesos

Pese a que los royals tienen un chef particular que les cuida la dieta, en Navidad siempre la cuidan más ya que, de acuerdo con la CBS, todos deben pesarse antes de que comiencen las fiestas decembrinas y registrar el número.

Cuando termina la temporada, cada miembro vuelve a pesarse para ver qué tanto subió y así registrar quiénes tuvieron un exceso.

Antes de que arranquen las fiestas decembrinas, cada integrante de la familia debe pesarse / Instagram

Política ‘No Monopoly’

¿Jugar Monopoly? Ni de chiste. Aunque es un juego entretenido y hasta retador, los miembros de la familia real tienen prohibido jugar Monopoly. Así lo reveló el príncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II y hermano del rey Carlos III, quien confesó que en su familia este juego simplemente ni se menciona.

El duque de York dijo en 2008, después de asistir a una reunión en la Leeds Building Society, que “no se nos permite jugar Monopoly en casa”, ya que, cuando la familia intenta jugar, “se vuelve demasiado cruel” pues todos son muy competitivos.

Reglas y más reglas

Si bien estas son algunas de las más extrañas y estrictas, la etiqueta real inglesa cuenta con muchas más. Entre las más conocidas está la de no dar declaraciones para confirmar o desmentir rumores. No pueden votar ni apoyar a un partido político, ni postularse para un cargo en el gobierno. Los herederos al trono no pueden viajar juntos. No deben tener o ponerse apodos. No cuentan con redes sociales personales. No reciben regalos, entre otras más.

Los herederos al trono no pueden viajar juntos / Instagram

