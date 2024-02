Exnovio de Nicki Nicole revela si buscará a la cantante tras su polémica ruptura con Peso Pluma

Tras la controversial ruptura entre Peso Pluma y Nicki Nicole, se ha comenzado a especular sobre una posible reconciliación entre la reguetonera y su exprometido, Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido solo como ‘Trueno’.

Este rumor tomó fuerza después de que el rapero dedicara unas palabras sobre la traición en un concierto reciente. Si bien no dijo nombres, sus fanáticos lo interpretaron como una indirecta para el mexicano, quien habría engañado a Nicki con una influencer en Las Vegas.

“Yo creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles. Así que le agradezco a todas las personas que son fieles, que están ahí desde siempre”, dijo el argentino en esa ocasión.

Recordemos que Trueno y Nicki Nicole empezaron una relación en 2020, luego de trabajar en su sencillo colaborativo con Bizarrap, Mamichula. Según declaraciones que dieron en ese entonces para diversos medios, se enamoraron desde la primera cita.

Todo iba tan bien entre ellos que, en 2021, decidieron comprometerse. Sin embargo, a finales del 2022, los fanáticos notaron que ya no subían fotos juntos a redes sociales, lo que desató las especulaciones de su ruptura.

No fue hasta inicios del 2023 que la intérprete de Dispara confirmó su soltería con una fotografía, justo el Día de San Valentín. Aunque las celebridades nunca revelaron los motivos de su separación, la argentina señaló en una ocasión que terminar con Trueno la inspiró a componer algunos de sus temas más exitosos como Ya no voy a llorar y Se va uno, llegan dos.

Trueno aclara si buscará a Nicki Nicole tras su ruptura con Peso Pluma

Tras viralizarse el video de su supuesta indirecta para la Doble P, el intérprete de Solo por vos usó su canal de difusión en Instagram para dejar en claro que sus palabras en aquel concierto hacían referencia a una traición laboral. Incluso, destacó que desconocía la situación sentimental de su expareja.

“Ustedes ya saben que a veces en los festivales nosotros tenemos poquito tiempo para tocar, una hora o a veces menos tiempo y el único momento que tengo para decir una palabra es antes de (cantar) ‘Mamichula’” Trueno

Para finalizar, aseguró que no tiene interés en buscar a la reguetonera, ahora que es soltera, pues “por algo” ya no están juntos: “La gente que hoy en día ya no forma parte de mi vida, por algo es”, concluyó.

Hasta el momento, Nicki Nicole no se ha pronunciado sobre lo dicho por su exprometido y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su Alma tour.

