Famosa se niega a evacuar ante la llegada del huracán Milton en Florida: “A esperar lo que tenga que pasar”

La influencer y expareja del tenista Marcelo ‘Chino’ Ríos, Paula Pavic, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que no evacuará ante la inminente llegada del huracán Milton, que actualmente se aproxima a las costas de Florida con categoría 5, la más alta en la escala de huracanes, aunque se ha debilitado y ha sido catalogado como categoría a 4 en algunos momentos antes de tocar tierra.

A través de sus redes sociales, la influencer chilena mostró una actitud calmada y hasta relajada frente a la amenaza del fenómeno meteorológico, que mencionan, tendrá vientos de hasta 250 kilómetros por hora, capaces de generar derrumbes y graves emergencias.

Mientras las autoridades de Florida han recomendado la evacuación de las zonas costeras, la influencer se mostró firme en su decisión de quedarse en su hogar, asegurando que la construcción de su casa está preparada para resistir huracanes.

Mira: Galilea Montijo hace fuerte reclamo a Lorena de la Garza en ‘Hoy’

Paula Pavic se niega a evacuar por el huracán Milton / Instagram

En medio de la amenaza del huracán que ya es catalogado como uno de los más peligrosos de la historia, la influencer lo tomó con humor y dijo: “La piscina la acaban de limpiar, la había recuperado, estaba todo funcionando perfecto otra vez, y se viene un huracán directo para entrar por aquí".

Y, en respuesta a quienes le pedían que evacuara, aclaró: “No voy a evacuar, me voy a quedar acá. Se supone que esta casa está hecha para huracanes. Creo que lo peor que podrá pasar es que entre el agua al primer piso, donde no debería haber nada, porque ya subí lo que más podía de primer piso”.

El huracán Milton es potencialmente peligroso siendo catalogado como categoría 5 / Twitter

La “segura” casa contra huracanes en la que la famosa pasará el huracán Milton

Pavic, quien vive actualmente en una bahía y no directamente en el mar abierto, destacó la seguridad de su casa que estaría hecha para soportar todo. Asegura que su casa cuenta con varias columnas de contención, ventanas contra huracanes y una estructura reforzada que le da tranquilidad para pasar el huracán ahí. “Para todas las personas que me escriben que están preocupadas por mi, por que evacúe, que me vaya, que no sé qué, bueno, les quiero tranquilizar. Mi casa está construida para huracanes. Lo peor que pudiera pasar es que subiera mucho el agua y todo el primer piso se inundara”, explicó. Además, recordó que la estructura de su casa incluye tres pisos, lo que le permitiría mantenerse a salvo si el agua llegara a afectar el primer nivel o incluso hasta el segundo.

“Mi casa está construida para huracanes. Si sube el agua mucho, las paredes del primer piso se caen y dejan pasar el agua y así la estructura de la casa no corre peligro”, detalló. “Si llega a haber olas, serían por el viento en el momento del huracán y si llegaran a ser de cuatro metros como dicen, todavía estoy resguardada en un tercer piso”, agregó.

Puedes ver: Hermana de Julián Figueroa reacciona al romance de Ime Tuñón: “Es doloroso”

Así mostró su casa cuando el huracán todavía estaba lejos / Instagram

La influencer también aprovechó para tranquilizar a sus seguidores sobre su bienestar y el de su familia. “Estoy con todos mis hijos y Marcelo también se vino a la casa para estar con nosotros y pasar el huracán con nosotros”, contó.

Finalmente, se refirió a las preocupaciones de sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de alerta sobre la peligrosidad del huracán. “Lo que están viendo en las noticias y en la tele, siempre van a mostrar los peores lugares y lo peor que está pasando. Mi casa está entre concreto, la mayoría de las casas acá están hechas casi de madera como si fueran casas prefabricadas, y por eso se preocupan tanto”, explicó, y reiteró que se siente más segura en su hogar que en un lugar desconocido.

“He pasado tres huracanes acá viviendo al lado del mar. Siempre es lo mismo como el cuento del lobo, es la misma información, que las olas van a ser gigantes, catastrófico, todo terrible y la verdad es que siempre es mucho menos de lo que te dicen y aunque sea tan fuerte como dicen ahora, yo confío en que estoy en el lugar más seguro que podemos estar en este momento porque ¿para dónde me voy a ir? A un lugar que no conozco, que los vientos podrían ser muy peligrosos en otro lugar entonces en donde me siento más segura es en mi casa”, dijo.

También contó que se encontraba poniendo a salvo su auto porque sabe que el agua podría subir mucho de nivel y eso lo afectaría, por lo que está tomando responsabilidad al resguardarlo: “Ahora tengo que ir a dejar mi auto a la casa de una amiga que tiene un estacionamiento en un tercer piso porque contamos con eso, que el agua va a entrar al primer piso y ya quitamos todo lo que nos importa de ahí. Las partes habitables de mi casa están en el segundo piso, la cocina, etc. así que no se preocupen, no entren en pánico”.

Ahora que se acerca el huracán así se ve desde su casa que está cerca de la bahía / Instagram

La influencer también pidió a sus seguidores que no le manden información al respecto porque no quiere caer en pánico: “Por favor no sigan escribiéndome que me vaya, que soy una irresponsable y videos catastróficos de que ‘si no te vas, te vas a morir’. No me quiero llenar de esos videos porque no me voy a ir de mi casa y no quiero que a través de los mensajes que me llegan entrar en alguna preocupación”.

Pavic concluyó con un mensaje para tranquilizar a su audiencia: “No se preocupen por mí, yo estoy tranquila. Todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar”.

Cabe mencionar que ante una emergencia es importante seguir las indicaciones de las autoridades.

Checa: Despiden a famoso conductor en plena transmisión en vivo y rompe el silencio: “Fue una grosería, una bajeza”