Sylvia Pasquel finalmente habla sobre cómo vivió el huracán Otis en su casa de Acapulco

Fue el 25 de octubre de 2023 cuando el huracán Otis alcanzó la categoría cinco y azotó fuertemente el estado de Guerrero. Esto resultó en graves daños en la zona hotelera y sus alrededores, lo que dejó a miles de familias en calidad de damnificados.

Ahora, a tres meses de este fenómeno natural, Sylvia Pasquel, una de las celebridades que se encontraba en el puerto cuando el huracán golpeó Acapulco, reveló cómo logró sobrevivir al ciclón, que dejó graves afectaciones frente al mar.

La hija de Silvia Pinal participó en el programa radiofónico de Maxine Woodside, “Todo para la mujer”, donde recordó las horas de angustia que vivió resguardada junto a su trabajadora en un cuarto de servicio de su casa.

La actriz confesó que no experimentó graves daños estructurales y detalló que utilizaron un cuarto de servicio como refugio mientras el huracán pasaba.

Sylvia Pasquel

“Mi casa da hacia la bahía, pero en la parte de atrás, las habitaciones están en un pasillito. Hay tres habitaciones. La del fondo, que es donde se encuentra la habitación de la chica que trabaja conmigo, es como un bunkercito; no tiene ventanas, solo una ventanita. Me refiero a que no está expuesta, así que nos refugiamos ahí”.