Fuerza Regida habla sobre Shakira y su colaboración en El Jefe ¿La colombiana fue grosera?

Muchos exempleados de Shakira la han acusado por supuesto maltrato laboral.

Hace algunas semanas, Fuerza Regida y Shakira estrenaron el video musical de su sencillo colaborativo El Jefe, donde hacen referencia a todas las injusticias laborales que viven los inmigrantes en Estados Unidos.

Si bien la canción sigue siendo un gran éxito en diversas plataformas, su lanzamiento fue muy polémico en su momento, pues comenzaron a surgir ciertas acusaciones en contra de Shakira por supuesto maltrato laboral.

Según los denunciantes, la colombiana es sumamente tacaña y se comporta como una “diva” con sus empleados. Uno de los señalamientos más recientes fue hecho por un exmodelo del video Monotonía, quien indicó que Shakira exigía que no la vieran a la cara.

Aunque la mayoría de sus fans salieron en su defensa, algunos tacharon a la barranquillera de “hipócrita” por participar en una canción para denunciar el maltrato laboral, cuando ella presuntamente lo ejerce en contra de sus trabajadores.

En su momento, se dijo que Shakira explotaba a sus empleados / Instagram: @shakira

Te recomendamos: Exintegrante de VLA acusa a Shakira de presunto maltrato laboral a sus bailarinas

Hasta el momento, la también compositora no se ha pronunciado ante estas acusaciones. Sin embargo, Jordi Martín, el paparazzi de Shakira, afirmó que la celebridad es muy generosa con sus empleados y mencionó que, probablemente, estos señalamientos fueron “orquestados” por su ex, Gerard Piqué.

En medio de todo este escándalo, Fuerza Regida fue cuestionado acerca de su experiencia trabajando con Shakira y si realmente es tan “mala” como sostienen algunos de sus exempleados.

Fuerza Regida es uno de los grupos más populares del momento / Instagram

Fuerza Regida revela cómo es trabajar con Shakira

Mediante una entrevista para Despierta América, Jesús Ortiz Paz, vocalista de Fuerza Regida, comenzó diciendo que no sabía que El Jefe tendría una estrofa especial para el exsuegro de Shakira: “La neta no pregunté tanto, pero me la olí”, dijo.

Asimismo, reconoció que hacer un dueto con Shakira fue sumamente emocionante para él, pues no solo lograron hacer un buen equipo, sino también por toda la admiración que le tiene desde que era un niño.

“Se hizo. Gracias a Dios. Me acuerdo de que estaba yo morrito, mirando su música. Ahora nos tocó grabar con ella”, expresó.

Durante el encuentro, también aprovechó para aclarar su estado de salud tras el accidente que sufrió en el escenario: “No hay p3d0. Todo bien”, indicó.

Te puede interesar: Jordi Martín señala a Piqué de “armar” las acusaciones contra Shakira por maltrato laboral