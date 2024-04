Gerard Piqué hace polémico comentario sobre Bolivia y después ¿se justifica?: ”No quise ser irrespetuoso”

Pese a que ya han pasado casi dos años desde que terminó su relación con Shakira, Gerard Piqué continua dentro de la polémica. Recientemente, el exfutbolista fue acusado de “menospreciar” a Bolivia.

Todo sucedió durante una reciente transmisión en vivo del programa ‘Kings League’. En dicha emisión, se encontraba María Becerra, quien había acudido al show para promocionar sus próximos conciertos.

Durante la conversación, la reguetonera comenzó a nombrar los lugares que visitará próximamente. Al momento de mencionar a Bolivia, el exfutbolista dijo: “Joder ¿quién va a Bolivia? Jodido”

La llamada ‘La nena de Argentina’ trató de restarle importancia a la situación y mencionó que mucha gente de todo el mundo podría ver la transmisión: “Bueno, lo estoy contando para la gente. Esto lo está viendo gente de todos lados”, dijo María Becerra.

Ante esto, el ex de Shakira sostuvo: “La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero ¿Bolivia? ¡Joder! Lo has estropeado, continúa, Maria”

En respuesta, la cantante simplemente sonrió y dijo él fue quien arruinó las cosas, pues ella solo estaba platicando sobre sus conciertos. De igual forma, aclaró que próximamente dará más información acerca de sus presentaciones en España.

Por supuesto, los internautas latinoamericanos, principalmente bolivianos, se le fueron con todo al atleta, a quien tacharon de x3n0f0b0. También le aplaudieron a Shakira por haber dejado a un hombre “con tan poco cerebro”.

Piqué en el campo de futbol / Instagram: @3gerardpique

Piqué ¿justificó sus comentarios?

Tras lo ocurrido, el actual presidente de la ‘Kings League’ afirmó que sus palabras no tenían intención de “ofender a nadie” y lo dicho solo fue por la sorpresa de que María Becerra no hablara sobre sus conciertos en España, pese a que tiene una gira confirmada.

“En este caso, no lo fui y no lo quise ser (irrespetuoso); simplemente, yo sabía que ella (María Becerra) tenía una gira por España, pensaba que iba a decir los conciertos en España: Santander, Madrid, no sé qué. Y dijo Bolivia; entonces yo dije: ¿joder, Bolivia? Después le dijeron que tiene una gira por España que ya puede anunciar”, indicó.

Si bien Ibai Llanos le pidió que se disculpara, el exatleta solo se limitó a decir “suerte, Bolivia” y puntualizó que no le interesaban las críticas en su contra.

“¿Qué quieres que te diga? A mí me la pela quedar bien, no puedo enviar un mensaje de dos minutos a Bolivia, (diciendo) que los quiero mucho a los bolivianos ” Piqué

