Gerard Piqué revela cómo superó las críticas por presunta infidelidad a Shakira: “La gente no sabe ni un 10%"

El año pasado, Gerard Piqué y Shakira causaron revuelo al confirmar su separación después de 11 años juntos, en medio de especulaciones de una presunta infidelidad, una mudanza forzada y una canción de Shakira donde le tira a él y a su nueva novia Clara Chía, Piqué rompe el silencio.

El exfutbolista habló de cómo ha vivido las criticas y al acoso de la prensa en El món a RAC1, programa de radio matutino que presenta el periodista español, Jordi Basté desde el 2009, en Cataluña, España.

Piqué reconoce que por supuesto que le afectó el acoso de la prensa y los ataques de la gente en redes sociales, pues los fans de Shakira lo acusan de haber traicionado a Shakira con Clara Chía.

“Cuando aparecen, he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”. Piqué

Piqué se enteró de la participación de sus hijos en el video de Shakira, cuando este estrenó en YouTube. / Instagram: @3gerardpique/

Agregó: “Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado, pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy. Es parte del circo”. Piqué

El exfutbolista y presidente de la Kings League aseguró que su mejor remedio contra las críticas es indiferencia total y mantenerse enfocado en lo que realmente le importa.

Piqué sorprendió a sus seguidores con una nueva selfie junto a su novia Clara Chía Martí. / Instagram:@3gerardpique

“Yo he vivido un proceso de estar siempre en el foco. Y te vas acostumbrando y yo los últimos años era total indiferencia a lo que se decía de mí. A mí una persona que no me conoce y habla bien o mal de mí, es total indiferencia. Me da igual: solo conoces el personaje”, concluyó Piqué.

El catalán se negó a profundizar en el tema de Shakira y habló de otros temas como la Kings League, torneo de fútbol que creó junto al streamer Ibai Llanos y su paso por el Barça, equipo del que formó parte desde 2004 hasta su retiro en noviembre del 2022.