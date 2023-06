Gerard Piqué rompe el silencio y explota contra la influencer que tachó su imagen

Nadia Jémez contó a detalle cómo fue que vivió “angustiante” y “vergonzoso” momento al lado de Gerard Piqué.

Gerard Piqué sigue envuelto en la polémica, pues recientemente la influencer Nadia Jémez, hija del futbolista Paco Jémez y colaboradora de la Kings League, exhibió al ex de Shakira, ya que reveló que vivió un momento arduamente angustiante abordo del auto del ex defensa.

Por tanto, Piqué no se quedó callado y respondió contundentemente a las acusaciones por parte de la española, de modo que el ahora novio de Clara Chía, no permitiría que tacharan su imagen.

Fue así que, a través de una charla con sus compañeros y amigos de la Kings League, Gerard dejó claro que las palabras de Nadia Jémez “no son verdad”.

La influencer Nadia Jémez acusa a Piqué de ser un cafre y hacerla pasar un momento angustiante al volante. / Twitter: @SrNaninho

Gerard Piqué responde a los señalamientos de Nadia Jémez

“¿Cómo coñ* Gerard Piqué entró en un parking a 120?”, cuestionó Ibai Llanos.

Y Piqué explicó: “yo he calculado y, matemáticamente, no puedo entrar a 120 en un parking, es imposible. Se ha tirado un largo… No es verdad. No todo lo que sale en la tele es verdad”.

Así lo dijo Gerard Piqué:

Hasta el momento, Nadia Jémez no ha contestado a las más recientes declaraciones de Gerard Piqué, pues queda claro que son diferentes versiones.

La expareja de Shakira asegura que él nunca tuvo una actitud vergonzosa / Twitter: @Somhiseremfcb

Lo que sí es que el ex futbolista sigue enredado en la controversia desde su polémica separación con Shakira; recordemos que recientemente asistió a la corte al lado de Clara Chía, para así lograr que Jordi Martin “los dejara de molestar”.