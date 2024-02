Grammy 2024: Taylor Swift es criticada por supuesto desaire a Céline Dion: “Es una mosca muerta”

El pasado 4 de enero, se llevó a cabo la 66° edición de los premios Grammy, donde se galardonó a lo más destacado de la música actual. En dicha ceremonia, Taylor Swift hizo historia al ser la primera celebridad en ganar cuatro Grammys al Álbum del año.

Si bien fue una noche arrasadora para la intérprete de Shake it off, se vio envuelta en polémica por el supuesto desaire que le hizo a Céline Dion, quien hizo su primera aparición en público tras haber sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida en 2022.

Entre aplausos y ovaciones, la artista de 55 años se presentó en el escenario para anunciar a la ganadora de la categoría al "Álbum del año”.

En el video del momento, se puede ver a Swift subiendo al escenario y saludando a todos los presentes, excepción a Dion, quien solo se limitó a aplaudir mientras que la cantante solo tomó su premio y dio su discurso de agradecimiento.

Taylor Swift ni siquiera volteó a ver a Celine Dion, que es una leyenda de la música y Taylor Swift pues siempre demuestra lo que en realidad es, una mustia mosca muerta que en realidad es una mierda de persona. pic.twitter.com/3i7NeJd50u — Guillermo (@MemoCab) February 5, 2024

Este momento no pasó desapercibido en redes sociales, pues en las imágenes se observa que Taylor ni siquiera voltea a ver a Céline, pese a que ella estaba sosteniendo su galardón.

Las críticas en contra de la cantautora no se hicieron esperar y muchos internautas consideraron que fue “una falta de respeto” no haber saludado a Dion. Incluso, le recordaron que la intérprete de My heart will go on tiene más trayectoria.

Pese a todo, algunos fanáticos salieron en su defensa y aseguraron que su comportamiento se debió a los nervios de estar frente a una “celebridad tan importante”.

Taylor Swift fue muy criticada en redes / Instagram: @taylorswift

Taylor Swift y Céline Dion ¿reaccionan?

Tras lo sucedido, Taylor Swift y Céline Dion posaron juntas en una foto, en las que se abrazan de manera muy sonriente. Para muchos, esta fue la manera en la que las celebridades le quisieron decir al mundo que no existen fricciones entre ellas.

A pesar de la imagen, muchos usuarios continúan con los señalamientos en contra de Taylor, a quien hasta han tachado de ser una “mosca muerta” y “haber mostrado su verdadero yo en ese momento”.

📸 || Queens Taylor Swift and Celine Dion looking perfect! pic.twitter.com/jnHsXuvQOd — Swiftie Alerts (@SwiftieAlerts) February 5, 2024

Céline Dion en los Grammy 2024

Durante la ceremonia, Céline Dion dio un emotivo discurso en el que agradeció a todos sus fanáticos por apoyarla a lo largo de su carrera.

“Gracias a todos, los amo de regreso. Aquellos que han sido bendecidos con poder estar aquí en los Premios Grammy, no deben dar por sentado el tremendo amor y felicidad que la música trae a nuestras vidas y a todas las personas en todo el mundo”, dijo.

