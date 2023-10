¿Hija de Daddy Yankee confirma la separación del cantante con su esposa?

La pareja, que lleva 28 años de matrimonio, ha despertado rumores de una posible separación.

El matrimonio entre Daddy Yankee y Mireddys González encendió las alarmas de una posible separación, luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram.

La información fue compartida en el programa En casa con Telemundo, en el que se aseguró que la pareja, que lleva 28 años juntos, ha levantado sospechas de una posible separación.

Por si te lo perdiste: Daddy Yankee y su esposa Mireddys González dejan de seguirse en Instagram, ¿están separados?

La pareja, hasta ahora, ha sido de las favoritas entre los fanáticos del cantante por lo que la noticia ha puesto a sus fans en alerta, sobre todo porque ahora es su hija quien en medios de los rumores compartió una triste reflexión.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, expresó Jessaelys, quien es muy cercana a sus padres.

Hasta ahora, ni el cantante, ni su esposa han salido a aclarar el tema, por lo que sus fans esperan que pronto se puedan aclarar todos los rumores en torno a su supuesta separación.