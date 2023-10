Daddy Yankee y su esposa Mireddys González dejan de seguirse en Instagram, ¿están separados?

El matrimonio entre Daddy Yankee y Mireddys González podría estar en la cuerda floja. La pareja encendió las alarmas de una posible separación, luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram.

La información fue compartida en el programa En casa con Telemundo, en el que se aseguró que la pareja, que lleva 28 años juntos, ha levantado sospechas de una posible separación.

Cabe destacar que Mireddys González y Daddy Yankee se han convertido en una de las parejas favoritas de los fans del puertorriqueño, pues ambos suelen intercambiar muestras de cariño, mensajes amorosos y sobre todo el cantante siempre ha compartido lo mucho que la ama.

“Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo en esos momentos donde nadie creía en mí. No sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien yo soy, por mi esencia”, dijo el cantante durante una entrevista con Rashel Díaz en el show Detrás de la fama de Telemundo en 2016.

El intérprete siempre se ha referido a ella como la “jefa” o la “reina”. Cabe destacar que Mireddys se ha vuelto muy conocida por los fans del intérprete, debido a que siempre lo ha acompañado en sus giras y presentaciones.

Ambos se conocieron cuando eran adolescentes en su natal Puerto Rico. Se casaron 1994 y tuvieron tres hijos: Yamilette, Jeremy y Jesaeelys, a quienes procrearon muy jóvenes, y actualmente se encuentran en sus veintes.

Ni Daddy Yankee, ni la empresaria Mireddys González han dado alguna declaración al respecto, por lo que se desconoce cuál es la situación sentimental de la pareja.